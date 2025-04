1º Festival de Cinema Europeu Imovision divulga seleção de filmes

De 24 a 30 de abril, acontecerá a 1ª edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, apresentado pela distribuidora que já lançou no país mais de 600 títulos e se consolidou como uma forte defensora da diversidade e profundidade da cinematografia internacional.

O evento traz 14 produções inéditas e prestigiadas nos principais festivais internacionais, com títulos da Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia. Entre os destaques da programação estão “Dreams” (foto), vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025, e “Emmanuelle”, releitura do clássico erótico de 1974, dirigido pela francesa Audrey Diwan. Haverá ainda sessões especiais com a presença de alguns dos realizadores. Os nomes da delegação serão divulgados em breve.

“Dreams”, do norueguês Dag Johan Haugerud, é um drama sobre amadurecimento e descobertas sexuais que faz parte da trilogia “Sex, Love & Dreams”. Já o filme de abertura do Festival de San Sebastián 2024, “Emanuelle”, dirigido pela francesa Audrey Diwan, é uma releitura do clássico erótico de 1974 e traz no elenco Noémie Merlant (“Retrato de uma Jovem em Chamas”), Naomi Watts (“Cidade dos Sonhos”), Will Sharpe (“The White Lotus”) e Jamie Campbell Bower (“Stranger Things”). Em 2021, Diwan foi premiada com o Leão de Ouro no Festival de Veneza por “O Acontecimento”.

Conhecido por títulos de sucesso como “Corra, Lola, Corra” e “Perfume: A História de um Assassino”, o alemão Tom Tykwer apresenta “A Luz”, que terá sua segunda exibição mundial no Festival de Cinema Europeu Imovision, após sua estreia no Festival de Berlim 2025. Representando a Grécia, “Síndrome da Apatia”, vencedor do Prêmio Interfilm no Festival de Veneza 2024, é dirigido por Alexandros Avranas, cineasta premiado por “Miss Violence”.

O cinema italiano marca presença no festival com “Ópera! – Canção para um Eclipse”, uma versão moderna do mito de Orfeu e Eurídice, com figurino assinado por Dolce & Gabbana e participações de Rossy de Palma (“Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”) e Vincent Cassel (“O Ódio”) no elenco. Outro representante da Itália é “Em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora”, drama social de Milad Tangshir selecionado para o Festival de Veneza 2024, que homenageia o clássico “Ladrões de Bicicleta”, de Vittorio De Sica.

Em tributo ao icônico Charles Aznavour, “Monsieur Aznavour” é um drama biográfico dirigido por Mehdi Idir e Grand Corps Malade, com Tahar Rahim (“O Profeta”) no papel principal. Também da França, “Entre Nós, o Amor”, dirigido por Morgan Simon, é um drama familiar estrelado por Valeria Bruni-Tedeschi (“Loucas de Alegria”) e Félix Lefebvre (“Verão de 85”). Outro drama francês que integra a seleção do Festival de Cinema Europeu Imovision é “Brincando com Fogo”, dirigido pelas irmãs Delphine e Muriel Coulin e estrelado por Vincent Lindon (“Titane”), que venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza 2024 com este trabalho.

A Suíça está representada no festival com “Misty – A História de Errol Garner”, uma cinebiografia sobre a lenda do jazz, dirigida por Georges Gachot (“Onde Está Você, João Gilberto?”). Já a Alemanha traz “A Arte do Caos”, suspense noir de Thomas Arslan, selecionado para a Mostra Panorama no Festival de Berlim. Selecionado para o Festival de Toronto 2024, o ucraniano “Você é o Universo”, de Pavlo Ostrikov, aborda uma história de amor ambientada no fim da humanidade.

O cinema islandês marca presença no evento com “Quando a Luz Arrebenta”, de Rúnar Rúnarsson, um drama sobre luto que foi aclamado no Festival de Cannes 2024. Encerrando a lista, vem “O Último Moicano”, de Frédéric Farrucci, um thriller sobre resistência estrelado por Alexis Manenti (“Os Miseráveis”) e selecionado para o Festival de Veneza 2024.

A abertura oficial do Festival de Cinema Europeu Imovision acontecerá no dia 23 de abril, em Niterói, com uma noite de gala no Reserva Cultural, complexo cultural à beira-mar projetado por Oscar Niemeyer.

O evento conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da NELTUR – Niterói Empresa de Lazer e Turismo e com apoio da Unifrance, Reserva Cultural, ETC Filmes, Palavra! e parceria de mídia com Omelete, UOL, Ingresso.com e Bravo!.

A arte do pôster desta primeira edição presta homenagem à cidade anfitriã ao destacar a silhueta do Reserva Cultural Niterói, projetado por Oscar Niemeyer. Mais do que uma escolha estética, a imagem carrega um gesto simbólico: Niemeyer concebeu o edifício como uma fita de cinema em movimento, da continuidade e da emoção. Essa escolha reforça o espírito do festival: o desejo de construir pontes entre o cinema europeu e o olhar brasileiro. A curva inventiva de Niemeyer, inspirada pelo movimento da película.