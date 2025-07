Residência Base abre inscrições para projetos de filmes e séries

A 6ª edição da Residência Base, programa gratuito de imersão criativa para o desenvolvimento de projetos audiovisuais, traz uma novidade, graças à parceria inédita com o SP Audiovisual Hub. Além de abrir inscrições para roteiristas que trabalham nos seus primeiros projetos de longa-metragens de ficção, o programa inaugura uma temporada dedicada também para o desenvolvimento de conteúdo seriado para televisão e streaming.

As inscrições para ambas as modalidades já estão abertas e contemplam projetos de roteiristas de todo o Brasil. Para participar, basta preencher o formulário do programa de sua preferência através do site www.residenciabase.com, até o dia 4 de agosto. Neste ano, serão aceitos até 200 projetos, de modo que os formulários podem ser encerrados antes do prazo, caso o número máximo de inscritos seja atingido.

Nesta edição, a Base Filmes contemplará sete projetos, que serão anunciados em 22 de agosto. A Base Séries, por sua vez, selecionará cinco projetos, cuja participação será anunciada em 28 de agosto. As imersões estão marcadas para o mês de setembro: a Base Filmes acontecerá de 9 a 16 de setembro, enquanto a Base Séries será de 19 a 26 de setembro.

Em ambas as modalidades, cada projeto selecionado receberá consultoria individual de um roteirista brasileiro e um latino-americano. Além de acompanhar os participantes durante toda a semana, eles apresentarão seus filmes, seguido de um Q&A. Os selecionados também terão masterclasses com outros dois grandes realizadores, um brasileiro e outro latino-americano. Fora estes encontros, como de costume, a Residência Base também estimulará a troca entre os próprios participantes, propondo uma mesa redonda nas refeições.

Neste ano há também outra novidade. Em parceria com a produtora e distribuidora +Galeria, a Residência Base selecionará até dois projetos participantes para receber uma consultoria de três horas, com o objetivo de continuar contribuindo para seus trabalhos, mas agora com considerações sobre produção, distribuição, marketing e público.

Idealizado por Esmir Filho, Thereza Menezes, Mariana Bastos e Fernando Sapelli, a Residência Base é uma referência para profissionais que estão começando suas carreiras no audiovisual brasileiro. Além de promover uma troca entre os novos talentos e momentos de lazer para estimular o fluxo criativo, a imersão aproxima os participantes de nomes renomados do mercado audiovisual, que compartilham suas experiências em consultorias especializadas ou masterclasses. Cineastas como Laís Bodanzky, Bráulio Mantovani, Sandra Kogut, Carolina Kotscho e André Novais são alguns dos nomes que já foram convidados do programa.

A Residência Base tem apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, através do programa SP Audiovisual Hub, do Projeto Paradiso e da Pousada Fazenda Maristela, que receberá os selecionados.