Chegam ao fim as filmagens de “Ataque ao Metrô”, de Maurício Eça

Foto: Mel Maia em cena do filme © Luca Meola

Foram finalizadas as filmagens de “Ataque ao Metrô”, novo suspense nacional produzido pela Intro Pictures, em coprodução e distribuição da The Walt Disney Company.

Dirigido por Mauricio Eça (“Maníaco do Parque” e ”A Menina que Matou os Pais”), a produção de ação e suspense acompanha a inauguração de uma nova linha de metrô, quando um trem é sequestrado por Diana (Mel Maia), uma jovem em busca de justiça por uma tragédia esquecida e que conta com Santiago (Sérgio Malheiros) para ajudá-la nessa missão. Com a cidade paralisada, a delegada Helena (Leticia Spiller) conduz as negociações, enquanto o jornalista Julio Barreto (Mateus Solano) desvenda as motivações da sequestradora, transformando o caso em uma disputa entre verdade e caos.

Mel Maia, Sérgio Malheiros, Mateus Solano, Leticia Spiller e Marcelo Serrado são os protagonistas do filme. Além deles, o elenco conta com Rocco Pitanga, Talita Younan, Marina Moschen, Xando Graça e Leo Senna.

Gravado ao longo do último mês, o filme aposta em sequências de ação que combinam explosões, efeitos especiais e dublês profissionais, garantindo realismo e adrenalina às cenas. A produção buscou reproduzir com precisão o ambiente metroviário para transportar o espectador para dentro da narrativa.

“Ataque ao Metrô” é inspirado livremente no livro “Linha 4 Amarela”, de Felipe S. Mendes. Tanto a obra literária quanto o filme não são baseados em fatos reais.