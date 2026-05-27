Confira os vencedores do 9º Prêmio ABRA

Foto: Esmir Filho foi premiado por “Homem com H” © Tata Barreto

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) entregou, no Rio de Janeiro, os troféus do 9º Prêmio ABRA, a principal honraria dedicada exclusivamente à autoria audiovisual no país. A cerimônia aconteceu no Rio2C, parceiro da premiação, e celebrou também uma data especial: os dez anos de existência da associação.

Sob a direção de Camilo Pellegrini pelo terceiro ano consecutivo, a noite foi conduzida pelos apresentadores Caíto Mainier e Thalita Carauta, com roteiro assinado por Arnaldo Branco. A edição contou com patrocínio do Projeto Paradiso e apoio do Cardume Curtas e da Cinemateca Brasileira.

A roteirista homenageada foi Yoya Wursch, autora de clássicos como os longas “Bete Balanço” (Lael Rodrigues, 1984) e “Lua de Cristal” (Tizuka Yamazaki, 1990), além de marcos da televisão brasileira como a novela “Dona Anja” (SBT, 1996/97) e a série “Mandacaru” (Manchete, 1997/98).

Confira os vencedores:



Melhor Roteiro Original

“O Agente Secreto” — Kleber Mendonça Filho

Melhor Roteiro Adaptado

“Homem com H” — Esmir Filho

Melhor Roteiro de Comédia

“Caramelo” — Diego Freitas, Rod Azevedo, Vitor Brandt e Carolina Castro

Melhor Roteiro de Documentário

“Apocalipse nos Trópicos” — Petra Costa, Alessandra Orofino, Nels Bangerter, David Barker e Tina Baz

Melhor Roteiro de Animação

“Tainá e os Guardiões da Amazônia — Em Busca da Flecha Azul” — Gustavo Colombo

Melhor Roteiro Infantil

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” — Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer

Melhor Roteiro de Série de Animação

“Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma (Temporada 3)” — Ale McHaddo, Keka Reis, Luiz Felipe Mazzoni, Carol Rosa, Ricardo Grynszpan, Paulo de Tarso Disca, Isabella Giordano e Larissa Câmara

Melhor Roteiro de Série Drama

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”— Patricia Corso e Leonardo Moreira

Melhor Roteiro de Série de Comédia

“Pablo e Luisão” — Paulo Vieira, Maurício Rizzo, Bia Braune, Caíto Mainier, Nathalia Cruz e Patrick Sonata

Melhor Roteiro de Reality Show

“Lol: Se Rir Já Era (Temporada 4)” — Beth Moreno, Cecilia Bastos, Cintia Portella, Galba Gogóia, Livia La Gatto, Luli Romano, Natália Balbino, Pedro Sardaux, Ulisses Mattos, Victor Ahmar, Fernanda Leite, Daniella Fernandes, Brunna Sampaio, Carolen Meneses e Roberta Melo

Melhor Roteiro de Programa — Variedades

“Avisa Lá que Eu Vou (Temporada 4)” — Paulo Vieira, Daniela Ocampo, Luiza Yabrudi, Nathalia Cruz e Leonardo Lanna

Melhor Roteiro de Série Documental

“Mulher da Casa Abandonada” — Mariana Paiva, Tainá Muhringer, Fernanda Polacow, Henrique dos Santos e Karolina Santos

Melhor Roteiro de Telenovela

“Guerreiros do Sol” — George Moura, Sérgio Goldenberg, Cláudia Tajes, Mariana Mesquita, Ana Flávia Marques, Dione Carlos e Marcos Barbosa

Melhor Roteiro de Curta-metragem

“Anba Dlo” — Rosa Caldeira e Luiza Calagian

Prêmio Abraço — Excelência em Roteiro

Carol Rodrigues

Roteirista do Ano — Prêmio Paradiso

Keka Reis

Roteirista Homenageada

Yoya Wursch