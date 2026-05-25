Laboratório do Festival Visões Periféricas

O Visões Lab prorrogou as inscrições para o desenvolvimento de projetos audiovisuais, promovido pelo Festival Visões Periféricas. Voltado a produtoras, produtores independentes, coletivos e empresas do setor, o programa oferece, gratuitamente, mentoria de roteiro, direção e produção executiva, além de preparação para pitching e conexão com profissionais do mercado.

Os interessados têm até 14 de junho para cadastrar suas propostas no site oficial do festival: www.visoesperifericas.com.br. Ao todo, serão selecionados 10 projetos de ficção ligados a periferias, sendo cinco de longas-metragens e cinco de curtas. Os responsáveis pelos trabalhos escolhidos participarão de uma jornada formativa entre os dias 21 e 26 de julho.

Como o evento é 100% online, podem participar produtores de todas as regiões do país, ampliando o alcance de iniciativas que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso aos espaços tradicionais do mercado audiovisual.

Em sua sexta edição, o Visões Lab reafirma o papel do Festival Visões Periféricas como uma das principais vitrines do cinema independente brasileiro. O laboratório oferece um ambiente estratégico para o impulsionamento de projetos com potencial de realização, circulação e inserção no mercado, incentivando também novas vozes e a ampliação da representatividade das periferias brasileiras no audiovisual.

Ao final da mentoria, cada participante apresentará um pitching para uma banca formada por players do mercado. Os projetos mais bem avaliados receberão prêmios.

A iniciativa é uma das atividades do Festival Visões Periféricas, que ocorrerá entre 21 e 26 de julho, na cidade do Rio de Janeiro.