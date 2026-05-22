O Lumen – Festival de Cinema Independente do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para sua segunda edição. O prazo para envio de filmes segue até o dia 9 de agosto, por meio da plataforma FilmFreeway.

Criado com a proposta de ampliar o alcance do cinema independente e promover o encontro entre realizadores, público e pensamento crítico, o festival retorna em 2026 expandindo sua presença entre Rio de Janeiro e Brasília. No Rio, o evento acontece entre os dias 6 e 14 de novembro, ocupando salas históricas, como o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, a Cinemateca do MAM e espaços do circuito Estação. Já em Brasília, a programação será realizada de 3 a 6 de dezembro, no Cine Brasília.

O festival aceita inscrições de curtas, médias e longas-metragens produzidos em qualquer país e lançados a partir de 1º de janeiro de 2024. A curadoria busca obras de diferentes formatos, linguagens e durações, com atenção especial para propostas que tensionem as formas contemporâneas de criação audiovisual.