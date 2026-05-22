Dirigido por Fernando Ceylão, “Vingança S/A” encerra filmagens no Rio de Janeiro
Foto: Gabriel Santana, Marina Moschen, Bruno Montaleone, Valentina Bandeira e Marcão © Helena Barreto
As filmagens de “Vingança S/A”, novo longa-metragem dirigido e roteirizado por Fernando Ceylão, chegaram ao fim no Rio de Janeiro, após cinco semanas com locações em diferentes bairros, entre eles Vila Isabel, São Cristóvão, Marechal Hermes, Santa Teresa, Urca, Praça da Bandeira e Vargem Grande. Com produção da HL Filmes, coprodução da Rubi Produtora e distribuição da Imagem Filmes, o filme acompanha a história de quatro amigos que transformam suas frustrações em um negócio inusitado: uma empresa especializada em executar vinganças sob medida para seus clientes.
As filmagens contaram com uma chuva cenográfica e um show especialmente montado para o filme, com participação especial do Marcão (Marco Antônio), guitarrista da banda Charlie Brown Jr.
Nos bastidores da filmagem, o ator Caco Ciocler assina a preparação de elenco, e acompanhou de perto o dia a dia no set de “Vingança S/A”. Ele já havia trabalhado com Ceylão em “Resta Um”, protagonizando o primeiro longa-metragem do diretor, que terá estreia no Cine PE, em junho.
Estrelado por Marina Moschen, Bruno Montaleone, Valentina Bandeira e Gabriel Santana, Carol Botelho, o elenco reúne um super elenco com nomes como Milhem Cortaz, Bruno Mazzeo, Ingrid Gaigher, Adriano Garib, Hermila Guedes, Wilson Rabelo, Breno Di Filippo, Marcelo Mansfield, Vini Maga, Maurício Cunha, Luiz Nicolau, Cristiano Lopes, Sérgio Somene, Perla Carvalho, Felipe Sanches, William Vita, André Di Mauro, Jurema da Matta, Marcelo Gonçalvez, Phellipe Azevedo, Andréa Dantas, Tiago Rex de La Marca, Patrícia Thomas, Sérgio Monte, Júlio Braga, Caio Scot, Arlinda de Baio, Madu Almeida, Maria Vope, Miguel Lucizano, Bia Martins, Lenine Neto e Maitê Viana.