Dirigido por Fernando Ceylão, “Vingança S/A” encerra filmagens no Rio de Janeiro

Foto: Gabriel Santana, Marina Moschen, Bruno Montaleone, Valentina Bandeira e Marcão © Helena Barreto

As filmagens de “Vingança S/A”, novo longa-metragem dirigido e roteirizado por Fernando Ceylão, chegaram ao fim no Rio de Janeiro, após cinco semanas com locações em diferentes bairros, entre eles Vila Isabel, São Cristóvão, Marechal Hermes, Santa Teresa, Urca, Praça da Bandeira e Vargem Grande. Com produção da HL Filmes, coprodução da Rubi Produtora e distribuição da Imagem Filmes, o filme acompanha a história de quatro amigos que transformam suas frustrações em um negócio inusitado: uma empresa especializada em executar vinganças sob medida para seus clientes.

As filmagens contaram com uma chuva cenográfica e um show especialmente montado para o filme, com participação especial do Marcão (Marco Antônio), guitarrista da banda Charlie Brown Jr.