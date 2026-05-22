Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios do 14º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, com preço especial do primeiro lote até 31 de maio. Considerado o maior do gênero da América Latina, o evento reúne anualmente centenas de roteiristas de todo o Brasil na capital gaúcha, além de convidados internacionais.

A Rodada do festival segue no formato híbrido, com as reuniões online, de 20 a 23 de outubro, e presenciais, de 2 a 6 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana, na capital gaúcha. O regulamento completo está no site frapa.art.br/rodada, onde também pode ser conferida a lista completa dos players com as informações sobre os perfis de projetos que buscam na Rodada.

Pioneira em possibilitar o contato direto de roteiristas com players do mercado, a Rodada traz representantes de uma centena de empresas, incluindo plataformas de streaming, canais, produtoras, distribuidoras e agentes de roteiro. Entre os players participantes, estão HBO Max, Amazon MGM Studios, Globo, O2 Filmes e Warner Bros. Discovery.

O autor de cada projeto inscrito (curta, média, longa, novela, série, websérie, programa de TV/variedades, novela, podcast) poderá optar entre duas opções de inscrição por projeto: até 20 ou 40 players. Não há limite de inscrições de projetos por autor. As reuniões terão duração máxima de até 20 minutos.

Também estão à venda as credenciais do festival, que dá acesso à toda a programação. Estas podem ser adquiridas pelo valor do segundo lote até 26 de julho (ou até esgotarem 100 unidades).