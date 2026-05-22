Curta brasileiro participa do Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF)

O curta de animação “Serendipity” chega ao circuito internacional com estreia marcada no Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF), um dos principais eventos dedicados ao audiovisual latino nos Estados Unidos, que acontece a partir de 27 de maio, em Los Angeles. A produção aposta em uma narrativa sensível e autoral para abordar encontros inesperados, conexões humanas e o impacto das coincidências que atravessam diferentes trajetórias de vida.

Dirigido por Camila Padilha, o filme combina a linguagem poética e construção visual intimista para transformar o conceito de serendipidade – descobertas felizes feitas ao acaso – no eixo central da narrativa. A diretora conduz a animação a partir de uma estética delicada, que mistura emoção, memória afetiva e simbolismos visuais para explorar relações humanas e mudanças de destino provocadas por pequenos acontecimentos cotidianos.

A produção também marca um momento pessoal na trajetória de Camila Padilha, que encontrou na aproximação com a música eletrônica um caminho para se reconectar com sua própria expressão artística. A influência desse universo atravessa tanto a construção narrativa quanto a atmosfera sensorial do curta, reforçando a relação entre música, memória e conexão emocional.

Co-produzido pela Claroscuro e Pururu Studio, “Serendipity” aposta em uma linguagem visual contemporânea para construir uma narrativa emocional sobre acaso, afeto e transformação. A trilha sonora original é assinada por Logidy, importante artista da cena eletrônica da Alemanha, contribuindo diretamente para a atmosfera sensorial e imersiva do curta.