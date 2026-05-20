Destinos europeus alternativos para cinéfilos: cidades que vão além dos roteiros óbvios

O cinema tem aumentado o turismo cultural em diversas regiões do mundo todo. No Brasil, por exemplo, o Festival de Cinema de Gramado costuma atrair aproximadamente 300 mil turistas a cada ano. Além de ser um destino conhecido na Serra Gaúcha, a cidade de Gramado também se tornou referência entre os cinéfilos que querem ter experiências culturais de verdade ao viajar.

O Brasil não é o único país que conta com turismo cultural enriquecido pelo cinema. Na Europa, existem destinos europeus para cinéfilos que vão além das óbvias Londres, Paris e Roma, servindo como alternativas para quem quer ter uma experiência diferente de verdade ao viajar pelo continente europeu.

Viajar entre diferentes destinos europeu exige uma boa preparação com a compra da passagem, reserva do hotel e uso do Holafly eSIM Europa para ter internet durante todo o passeio. Tendo todos esses elementos prontos, é chegada a hora de conhecer 5 cidades europeias que vão além do básico para quem é apaixonado por cinema.

Berlim e a capital do cinema político europeu

Desde 1951, o Festival de Berlim é o grande responsável pelo sucesso de Berlim no turismo cinematográfico pela Europa. É ao longo do mês de fevereiro de cada ano que o Berlinale – nome original do festival – acontece. No total, são aproximadamente 14 dias imersos na cultura cinematográfica com sessões de debate sobre direitos humanos, política e questões voltadas ao aspecto social.

Quem gosta de acompanhar celebridades também vai encontrar alguns dos principais nomes do filmes na corrida pelo Urso de Ouro em um dos principais festivais de cinema europeus. Na edição mais recente, Neil Patrick Harris, Karoline Herfurth e Sean Baker foram alguns dos nomes que passaram pelo festival cinematográfico de uma das mais charmosas cidades europeias.

Bologna e o paraíso dos arquivos cinematográficos

Vale a pena incluir Bologna em seu roteiro em busca de uma experiência cinematográfica ao viajar pela Europa. Afinal, a cidade italiana é reconhecida por ter um dos maiores acervos históricos do cinema mundial na Cineteca di Bologna para quem gosta de relembrar o tempo de locações de filmes. Como exemplo, o filme Em Busca do Ouro, com Charles Chaplin, foi relançado em cópia estruturada graças ao laboratório italiano.

Como se o título de uma das principais cinematecas na Europa não fosse suficiente, Bologna ainda é sede do Festival Il Cinema Ritrovato, um festival de cinema europeu que conta com a exibição de produções premiadas no cinema mundial e obras-primas para amantes de cinema.

Praga: a cidade europeia mais cinematográfica de Hollywood

Popularmente conhecida como “Hollywood da Europa”, Praga virou referência de turismo cultural europeu para quem gosta de tirar fotos e postar nas redes sociais. A arquitetura medieval da capital da República Tcheca presenteia os visitantes com castelos incríveis, como é o caso do Castelo de Praga e o Castelo de Karlštejn.

Praga é tão cinematográfica que grandes produções mundiais já foram filmadas na cidade europeia. Bons exemplos de filmes produzidos na capital da República Tcheca são:

007: Cassino Royale;

Amadeus; e

O Ilusionista.

Viena e o turismo inspirado por filmes cult

O que chama a atenção em Viena é a sua arquitetura imperial e presença em filmes gravados na Europa. Para quem gosta de fotos inesquecíveis em locais que já fizeram parte de filmagens não pode deixar de visitar a Wiener Riesenrad.

Foi Roda Gigante do Prater que apareceu na icônica cena entre Holly Martins e Harry Lime, no filme O Terceiro Homem. Além disso, esse também foi o local escolhido para o inesquecível beijo entre Jesse e Céline em Antes do Amanhecer.

San Sebastián e o charme dos festivais autorais

A combinação entre cinema, arte e gastronomia colocou San Sebastián de vez na rota dos viajantes cinéfilos. Os dois eventos que mais costumam atrair os turistas que gostam de cinema a bela cidade no litoral da Espanha são o Festival de Cinema de San Sebastián e a Quincena Musical.

Para 2026, o Festival de Cinema de San Sebastián está agendado para os dias 18 a 26 de setembro, período em que será entregue o Prêmio Donostia, uma das maiores premiações de reconhecimento às pessoas que deixaram um grande legado para o cinema mundial.

Quando viajar também é uma forma de viver o cinema

Cinéfilos podem combinar a paixão pelo cinema com uma imersão cultural ao longo de diferentes destinos. Saindo um pouco das populares Paris, Roma e outras cidades muito conhecidas no mundo do cinema, também é possível encontrar outros locais que reúnem a cultura cinematográfica e muita história em grandes produções mundiais.

Vale a pena incluir Berlim, Bologna, Praga, Viena e a charmosíssima San Sebastián em seu roteiro de destinos europeus para cinéfilos. Com eventos em datas diferentes, é possível aproveitar ao máximo uma viagem cinematográfica imersiva de verdade ao longo de todos esses 5 icônicos destinos.