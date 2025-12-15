HBO produz novo true crime conhecido como “O Caso da Doutora Morte”

A HBO anunciou a produção da nova série documental que conta a história da médica Virgínia Soares de Souza, conhecida como O Caso da Dra Morte. A chefe da UTI do Hospital Evangélico de Curitiba ficou conhecida ao ser presa sob a suspeita de antecipar a morte de mais de 300 pacientes. Segundo as acusações, ela aplicava medicamentos e alterava parâmetros de respiradores para acelerar o fim de vida.

Ao longo de três episódios, a série revisita os fatos que cercaram a comoção pública e a grande cobertura da imprensa e acompanha duas linhas narrativas sobre o crime: a da acusação e a da defesa. A trama mergulha na trajetória da médica, nos fatores que levaram às denúncias contra ela, e na reconstrução dos eventos por meio de depoimentos inéditos que destacam tensões, contradições e discussões profundas sobre ética, responsabilidade e confiança na área da saúde, além de expor fragilidades no caso. A série está sendo gravada e ainda não tem data de estreia definida.

O novo true crime é uma coprodução da Conspiração com a Warner Bros. Discovery, dirigido por Mini Kerti, com direção de conteúdo de Carol Albuquerque e roteiro de Arthur Warren, Thiago Amendoeira e Albuquerque com supervisão de Sergio Nakasone, produção Executiva de Luisa Barbosa e Renata Brandão por parte da Conspiração e Adriana Cechetti e Patricio Díaz por parte da Warner Bros. Discovery.