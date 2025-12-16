Brasil recebe quatro indicações nas prévias do Oscar: duas para “O Agente Secreto”, uma para “Apocalypse nos Trópicos” e uma para o curta “Amarela”
Foto: “O Agente Secreto” © Victor Jucá
Por Maria do Rosário Caetano
O Brasil cravou quatro pré-indicações ao Oscar 2026 – duas para “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho (melhor filme internacional e casting), uma para “Apocalypse nos Trópicos”, de Petra Costa (melhor longa documental) e uma para o curta “Amarela”, de André Hayato Saito. Se levarmos em conta a pré-indicação do fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso, o número cresce para cinco. Ele assina a fotografia de “Sonhos de Trem”, de Clint Bentley, produção norte-americana.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou suas shortlists para doze das 25 categorias que disputarão o Oscar em 15 de março de 2026, durante a nonagésima oitava edição da badalada cerimônia hollywoodiana.
As categorias que tiveram seus semifinalistas listados não incluem listas de peso máximo, como melhor filme e melhor diretor. Por enquanto, foram anunciadas as pré-listas de filme internacional, fotografia, casting (elenco), documentários (curta e longa-metragem), animação (só curta, os longas ficam para outra data), curta live action, maquiagem e cabelos, música original, canção, som e efeitos especiais.
As duas indicações de “O Agente Secreto” eram esperadas: melhor filme internacional e casting (Wagner Moura é forte candidato a vaga entre os cinco finalistas, cuja lista será anunciada dia 22 de janeiro).
A presença de “Apocalypse nos Trópicos”, o sólido e importante documentário de Petra Costa, também era dada como certa. Resta ver se ela conseguirá chegar à lista de finalistas. Afinal, enfrentará 14 fortes concorrentes. Mas o filme da diretora mineira, que registra a presença dos evangélicos (o Neopentecostalismo, em especial) na vida política brasileira, também foi construído com força ímpar.
A surpresa, na shortlist, é o curta “Amarela”, que passou pelo Festival de Cannes e por festivais brasileiros. O cineasta André Hayato Saito recua no tempo (ao dia da final da Copa do Mundo de 1998), para mostrar o que se passa com Erika Shigeru, uma adolescente nipo-brasileira. O jogo antagoniza o Brasil à França. A adolescente, nascida no Brasil, rejeita as tradições de sua família japonesa. Ela terá que lidar com violência aparentemente invisível. Violência que a envolverá em um doloroso mar de emoções.
Emoções fortes hão de acompanhar os milhões de admiradores brasileiros (e internacionais) de “O Agente Secreto”. Dois fortes rivais do longa de KMF somaram mais pré-indicações nessa primeira etapa que o representante brasileiro. Caso do espanhol “Sîrat”, com cinco indicações (melhor filme internacional, casting, fotografia, música original e som) e do norueguês “Valor Sentimental”, com quatro (melhor filme internacional, casting, fotografia e música original). Em compensação, outro filme tido como forte candidato ao Oscar de melhor filme internacional, o iraniano (sob bandeira francesa) “Foi Apenas um Acidente”, teve apenas uma indicação. Não cravou, como o pernambucano, pré-indicação na categoria casting. O baiano, de Rodelas, Wagner Moura, continua firme (e bem-aventurado) ao lado de astros como Leonardo Di Caprio, Timothée Chalamet e (vamos torcer pelos latinos) Sergio Lopez no time de postulantesa ao Oscar de melhor ator.
Abaixo, as lista de pré-indicados ao Oscar 2026:
FILME INTERNACIONAL
. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça (Brasil)
. “Foi Apenas um Acidente”, de Jafar Panahi (França)
. “Sîrat”, de Oliver Laxe (Espanha)
. “Valor Sentimental”, de Joachim Trier (Noruega)
. “A Voz de Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania (Tunísia)
. “Sem Outra Chance”, de Park Chan-Wook (Coréia do Sul)
. “O Som da Queda”, de Mascha Schilinski (Alemanha)
. “Belén”, de Dolores Donzi (Argentina)
. “A Garota Canhota”, de Tsou Shih-Ching (Taiwan)
. “Homebound”, de Neetaj Ghaywan (India)
. “O Bolo do Presidente”, de Hasan Hadi (Iraque)
. “Kokuho”, de Lee Sang-il (Japão)
. “All That’s Left of You” (“Tudo o Que Resta de Você”, de Cherien Dabis (Jordânia)
. “Palestine 36”, de Annemarie Jacir (Palestina)
. “Late Shift (“Na Linha de Frente”), de Pietra Biondina Volpe (Suíça)
LONGA DOCUMENTAL (15 filmes)
. “Apocalypse nos Trópicos”, de Petra Costa (Brasil)
. “The Alabama Solution”
. “Cover-Up” (EUA)
. “Coexistence, my Ass!”
. “Come See me in the Good Light”
. “Cutting through Rocks”
. “Folktales”
. “Seeds”
. “Yanuni”
. “Holding Liat”
. “Mr. Nobody Against Putin”
. “Mistress Dispeller”
. “The Perfect Neighbor”
. “2000 Meters to Andriivka”
. “My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”
CASTING (dez filmes)
. “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça (Brasil)
. “Sîrat”, de Oliver Laxe (Espanha)
. “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, de Chloé Zoe (EUA)
. “Valor Sentimental”, de Joachim Trier (Noruega)
. “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Anderson Thomas (EUA)
. “Frankenstein”, de Guillermo del Toro (EUA)
. “Marty Supreme”, de Josh Safdie (EUA)
. “Pecadores”, de Ryan Coogler (EUA)
. “A Hora do Mal” (“Weapons”), de Zach Cregger (EUA)
. “Wicked: For Good”, de Jon M. Chu (EUA)
CURTA-METRAGEM LIVE ACTION
. “Amarela”, de André Hayato Saito (Brasil)
. “Beyond Silence”
. “The Boy with White Skin”
. “Butcher’s Stain”
. “Butterfly on a Wheel”
. “Dad’s Not Home”
. “Ado”
. “Extremist”
. “A Friend of Dorothy”
. “Jane Austen’s Period Drama”
. “Pantyhose”
. “The Pearl Comb”
. “Rock, Paper, Scissors”
. “The Singers”
. “Two People Exchanging Saliva”
FOTOGRAFIA (15 filmes)
. “Sonhos de Trem” (Train Dreams”), de Clint Bentley (fotografia do brasileiro Adolpho Veloso)
. “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater (França-EUA)
. “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson (EUA)
. “Sirât”, de Oliver Laxe (Espanha)
. “Valor Sentimental”, de Joachim Trier (Noruega)
. “Pecadores”, de Ray Coogler (EUA)
. “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, de Chloé Zoe (EUA)
. “Song Sung Blue – Um Sonho a Dois”, de Craig Brewer (EUA)
. “O Som da Queda”, de Mascha Schilinski (Alemanha)
. “Balada de um Jogador” (“Ballad of a Small Player”, de Edward Berger (Grâ-Bretanha)
. “Bugônia”, de Yorgus Lanthimos (Inglaterra-EUA)
. “Morra, Amor” (“Die My Love”), de Lynne Ramsay (EUA)
. “F1”, de Joseph Kosinski (EUA)
. “Frankenstein”, de Guillermo del Toro (EUA)
. “Wicked: For Good”, de Jon M. Chu (EUA)
CURTAS DE ANIMAÇÂO
. “Autokar”
. “Butterfly”
. “Cardboard”
. “Éiru”
. “Forevergreen”
. “The Girl Who Cried Pearls”
. “Hurikán”
. “I Died in Irpin”
. “The Night Boots”
. “Playing God”
. “The Quinta’s Ghost”
. “Retirement Plan”
. “The Shyness of Trees”
. “Snow Bear”
. “The Three Sisters”
CURTAS DOCUMENTAIS
. “All the Empty Rooms”
. “All the Walls Came Down”
. “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
. “Bad Hostage”
. “Cashing Out”
. “Chasing Time”
. “Children No More”
. “Were and Are Gone”
. “Classroom 4”
. “The Devil Is Busy”
. “Heartbeat”
. “Last Days on Lake Trinity”
. “On Healing Land, Birds Perch”
. “Perfectly a Strangeness”
. “Rovina’s Choice”
. “We Were the Scenery”
CABELOS E MAQUIAGEM
. “The Alto Knights”
. “Frankenstein”
. “Kokuho”
. “Marty Supreme”
. “Nuremberg”
. “Uma Batalha Após a Outra”
. “Pecadores”
. “The Smashing Machine”
. “The Ugly Stepsister”
. “Wicked: For Good”
MÚSICA ORIGINAL
. “Uma Batalha Após a Outra”
. “Pecadores”
. “Sirât”
. “Sonhos de Trem”
. “F1”
. “Frankenstein”
. “Hamnet”
. “Hedda”
. “A House of Dynamite”
. “Jay Kelly”
. “Marty Supreme”
. “Nuremberg”
. “Avatar: Fire and Ash”
. “Bugônia”
. “Captain America: Brave New World”
. “Diane Warren: Relentless”
. “Tron: Ares”
. “Truth and Treason”
. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”
. “Wicked: For Good”
CANÇÂO ORIGINAL
. “As Alive As You Need Me To Be” (“Tron: Ares”)
. “Dear Me” (“Diane Warren: Relentless”)
. “Dream As One” (“Avatar: Fire and Ash”)
. “Drive” (“F1”)
. “Dying To Live” (“Billy Idol Should Be Dead”)
. “The Girl In The Bubble” (“Wicked: For Good”)
. “Golden” (“KPop Demon Hunters”)
. “Highest 2 Lowest” (“Highest 2 Lowest”)
. “I Lied To You” (“Pecadores”)
. “Last Time (I Seen The Sun)” – (“Pecadores”)
. “No Place Like Home” (“Wicked: For Good”)
. “Our Love” (“The Ballad of Wallis Island”)
. “Salt Then Sour Then Sweet” (“Come See Me in the Good Light”)
. “Sweet Dreams Of Joy” (“Viva Verdi!”)
. “Train Dreams” ( “Sonhos de Trem”)
SOM
. “Sirât”
. “Uma Batalha Após a Outra”
. “Pecadores”
. “Avatar: Fire and Ash”
. “F1”
. “Frankenstein”
. “Mission: Impossible – The Final Reckoning”
. “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”
. “Superman”
. “Wicked: For Good”
EFEITOS VISUAIS
. “Pecadores”
. “Avatar: Fire and Ash”
. “The Electric State”
. “F1”
. “Frankenstein”
. “Jurassic World Rebirth”
. “The Lost Bus”
. “Superman”
. “Tron: Ares”
. “Wicked: For Good”