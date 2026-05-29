Rio2C reúne lideranças internacionais de plataformas como Netflix, Disney+ e YouTube

Foto: Adam Chase e Fábio Porchat

O terceiro dia do Rio2C movimentou a Cidade das Artes com discussões profundas sobre o papel do humano na era da hiperinformação e da inteligência artificial. Entre os grandes destaques da programação desta quinta-feira estiveram os painéis de grandes executivos globais do streaming, como Paco Ramos (Netflix) e Eric Schrier (Disney), ícones da cultura nacional, como Zeca Pagodinho, Regina Casé, Margareth Menezes, nomes do mercado futebolístico, como Monserrat Jimenez (CONMEBOL), além do ator Fábio Porchat e o roteirista Adam Chase (“Friends”).

A manhã começou com debates sobre a geopolítica do audiovisual. No GlobalStage, Paco Ramos, VP de Conteúdo da Netflix para a América Latina, defendeu a descentralização da produção de conteúdo e a força das histórias locais. Ramos destacou a maturidade do mercado brasileiro e o modelo de coprodução da plataforma.

Mais tarde, o protagonismo latino-americano voltou ao centro do debate com Eric Schrier, Presidente de Direct-to-Consumer International Originals do Disney+. Em conversa com a cineasta Marina Person, Schrier pontuou o critério refinado da companhia no país.

Fechando a programação do Global Stage, Fabio Porchat e o roteirista norte-americano Adam Chase dividiram o palco em uma sessão histórica que comparou os bastidores criativos de “Friends” e “Porta dos Fundos”, investigando o riso como uma linguagem universal capaz de derrubar barreiras geográficas.

Ainda no eixo dos negócios de tela, o painel focado em 2030 reuniu as principais lideranças do setor na atualidade: Elisabetta Zenatti (Netflix Brasil), Julia Rueff (Globoplay), Patricia Muratori (YouTube América Latina) e Renata Brandão (Conspiração Filmes). O debate girou em torno de novos modelos de assinaturas (híbridas e gratuitas) e a flexibilidade do licenciamento de conteúdo.

Eliane Giardini se juntou a roteiristas e diretoras no painel O Amor Está no Ar: a Nova Comédia Romântica, no Writers Room, para debater o ressurgimento da comédia romântica nas plataformas brasileiras. No palco MinC Conecta, com Antonia Pellegrino, o painel Audiovisual em Toda Parte: Experiências de Promoção, Formação de Público e Direito de Acesso à Produção Brasileira mapeou os caminhos para democratizar o direito de acesso à produção audiovisual nacional.