CineSolar seleciona curtas-metragens produzidos por realizadores das periferias, comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas

O CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, seleciona curtas-metragens produzidos por realizadores das periferias do Brasil, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas ou outras. Os interessados em participar do chamamento público podem se inscrever por meio de formulário até 30 de abril. Serão selecionados oito filmes que vão compor a Mostra CineSolar Territórios: Diversidade, Câmera… Ação!, que vai circular com exibições gratuitas ao ar livre por seis espaços descentralizados da capital paulista.

As obras inscritas deverão ter duração máxima de 20 minutos. Não há qualquer restrição de linguagem, sendo aceitas inscrições de curtas metragens documentários e/ou ficção. Cada filme selecionado receberá o valor de mil reais. A Mostra irá priorizar as produtoras e coletivos independentes que atuam nas periferias das cidades brasileiras, comunidades tradicionais e produções realizadas por povos originários.

Os critérios para a seleção podem ser conferidos no Regulamento disponível aqui.

A iniciativa tem o propósito de ampliar o alcance e a circulação da produção audiovisual independente brasileira, conectando o público de territórios descentralizados com a produção contemporânea cinematográfica das periferias e de comunidades tradicionais, cujas manifestações e expressões culturais são componentes do patrimônio imaterial brasileiro.

A Mostra CineSolar – Territórios: Diversidade, Câmera… Ação! é realizada com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, via Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022).