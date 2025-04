Festivais Cine.Ema e Manhágua têm inscrições abertas para filmes que reconectam humanidade e natureza

Realizadores audiovisuais de todo o país já podem inscrever seus filmes nos festivais de cinema ambiental realizados pela Caju Produções: o 11º Festival Cine.Ema e o 2º Festival Manhágua. Os interessados em participar têm até 11 de maio para inscrever seus curtas-metragens através do site oficial da produtora, www.cajuproducoes.art.br/inscricoes2025.

Os curtas-metragens inscritos devem ter duração máxima de 21 minutos, ter sido finalizados a partir de 2023, abordar temáticas que conectam pessoas, natureza e perspectivas socioambientais, inclusive sobre água e sustentabilidade e podem ser de qualquer formato ou gênero (ficção, animação, documentário, videoarte, experimental).

A curadoria técnica, composta por profissionais da área do audiovisual, avaliará os filmes por sua originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais, hídricas e de sustentabilidade. As inscrições são válidas simultaneamente para ambos os festivais, cabendo à curadoria direcionar os filmes para as mostras apropriadas.

O Festival Cine.Ema selecionará curtas para duas mostras competitivas: 11ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Ema e 8ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Eminha, voltada para o público infantil entre 6 e 14 anos. São R$ 12.500 em prêmios, distribuídos em cinco categorias:

Prêmio Cine.Ema de melhor filme: R$ 2.500,00

Prêmio Cine.Ema de melhor montagem: R$ 2.500,00

Prêmio Cine.Ema de melhor fotografia: R$ 2.500,00

Prêmio Cine.Ema de filme vencedor pelo voto popular: R$ 2.500,00

Prêmio Cine.Eminha de filme vencedor pelo voto popular: R$ 2.500,00

Já o Festival Manhágua selecionará filmes para a 2ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Manhágua e premiará os vencedores com o troféu inédito Voz do Rio nas seguintes categorias: