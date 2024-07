MCI promove ações para inscrições de projetos de comunidades indígenas no edital PNAB

A partir desta quinta-feira (25/07), o Museu das Culturas Indígenas (MCI) realizará uma série de ações para auxílio e orientação de pessoas indígenas que desejam se inscrever em algum dos editais disponíveis da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura. O MCI é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari), em parceria com o Instituto Maracá e o Conselho Indígena Aty Mirim.

Em um evento híbrido, realizado na sede da instituição com transmissão no canal de YouTube e Instagram na quinta-feira (25/07), às 10h, a equipe do MCI apresentará informações sobre o PNAB, como participar e quais projetos podem ser aceitos, documentação necessária para inscrição, além de tirar dúvidas que possam surgir durante o encontro.

Plantão para tirar dúvidas e fornecer orientações por telefone, WhatsApp e e-mail; capacitação nas comunidades indígenas de diferentes etnias para mobilização de participação; adequação de projetos para participação no edital, e ações de divulgação nos territórios são algumas das iniciativas que serão realizadas pelo MCI.

Já em 13 de agosto, das 10h às 16h, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (SP), o MCI participará do encontro da rede temática de museus indígenas e iniciativas de preservação da memória e do patrimônio cultural indígenas. As instituições que participarão pretendem incentivar a troca de experiências e ideias de forma direta para estimular a criatividade na proposição de ações e soluções, com foco específico na elaboração de projetos para o PNAB.

O evento é realizado pelo Programa Conexões Museus SP do Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP), que busca ampliar a integração dos museus do território paulista, por meio da ação de redes temáticas articuladas pelos museus estaduais vinculados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. As inscrições estão abertas no site do MCI.

O Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), criado em 2022, tem como objetivo fomentar a cultura nos estados por meio de investimento regulares repassados pelo Ministério da Cultura (MinC). Os repasses serão feitos por meio de editais para trabalhadores da área cultural, que reserva 10% do investimento para indígenas. Os editais PNAB foram publicados pela Secretaria da Cultura do estado de São Paulo no último dia 17 de julho e as inscrições vão até 16 de agosto.