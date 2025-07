“Ainda Estou Aqui” deve ser o grande vencedor da noite dos “Otelo”, mas safra virtuosa reúne “Motel Destino”, “Malu”, “Baby” e “Oeste Outra Vez”

Foto: “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

Por Maria do Rosário Caetano

Nessa quarta-feira, os brasileiros poderão assistir, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil e Globoplay Premium, à vigésima-quarta edição de um de seus mais importantes prêmios cinematográficos – o Grande Otelo.

A festa acontecerá, a partir das 20h45, na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo se dará, também, pelo Youtube da Academia Brasileira de Cinema.

Filmes que causaram sensação junto ao público, à crítica ou aos festivais (como “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles: 5.815.000 espectadores) e os ótimos “Motel Destino”, de Karim Aïnouz (55 mil), da competição de Cannes, “Malu”, de Pedro Freire (25 mil), “Baby”, de Marcelo Caetano (18 mil), estes vencedores ex-aqueo do Festival do Rio, e “Oeste Outra Vez” (5 mil), de Erico Rassi, vencedor de Gramado, vão disputar o troféu que homenageia o grande ator mineiro (de Uberlândia) Sebastião Prata, o pequenino Grande Otelo. A estatueta é uma criação de Ziraldo.

Por esforços de Renata Almeida, presidente da Academia Brasileira de Cinema, a festa de premiação vem tentando fixar-se no calendário do primeiro semestre. Afinal, são entregues, de janeiro a maio, os principais prêmios do audiovisual planetário. A temporada começa com o Globo de Ouro em janeiro. Seguem-se o Goya, Bafta e César, em fevereiro; o Oscar em março; o Platino, em abril; e o Donatello, em maio.

O “Otelo”, que carregava o nome hípico de GP – Grande Prêmio (do Cinema Brasileiro), firmou-se – antes tarde do que nunca! – no pleno reconhecimento ao astro de “Rio Zona Norte” e “Macunaíma”. E abandonou a errância pelo segundo semestre. Esse ano ainda acontecerá no sétimo mês do ano. Mas tudo indica que, em datas próximas, venha fazer companhia aos seus congêneres europeus e norte-americanos.

O filme com maior número de indicações é “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. São 15 categorias. Se dependesse do cineasta, seu blockbuster, visto por quase 6 milhões de espectadores, premiado com o Oscar de melhor produção estrangeira, com o Globo de Ouro de atriz dramática (Fernanda Torres) e melhor roteiro em Veneza (Murilo Hauser e Heitor Lorega), não entraria na competição pelos “Otelo”.

Tanto que, inicialmente, Walter concertara, com a Academia, a condição de homenageado especial. Ao lado de sua protagonista, Fernanda Torres, que deu vida a Eunice, viúva do engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva.

Estava tudo combinado e devidamente divulgado. Mas aí veio o apelo de atores e técnicos, liderados por Selton Mello, intérprete do próprio Rubens Paiva, que desejavam que seus trabalhos fossem avaliados pelos colegas de ofício. Todos os prêmios (e são 30!) são outorgados por votação secreta de 361 acadêmicos.

Walter dobrou-se ao desejo de sua equipe. A homenagem foi desmanchada e as indicações a “Ainda Estou Aqui” se multiplicaram. Selton emplacou merecida vaga entre os protagonistas. Seu papel, embora não ocupe largo tempo na narrativa (Paiva foi assassinado pela ditadura militar), fica na memória do espectador. O filme, disponível na Globoplay, concentra-se, por inteiro, nas consequências do brutal desaparecimento do ex-deputado na vida de sua viúva, mãe de seus cinco filhos.

Registre-se, aqui, que apenas uma das 30 categorias analisadas pelo acadêmicos – a de “filmes de comédia” – na verdade não é avaliada por eles, mas sim pelo Voto Popular. O que leva a crer que “O Auto da Compadecida 2”, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, deva ser o vencedor. Afinal, passou pelo teste do circuito exibidor, vendendo 4,2 milhões de ingressos.

O longa “Malu”, do estreante Pedro Freire, é o segundo filme com maior número de indicações: 12, incluindo a categoria principal (melhor longa ficcional). Houve quem estranhasse a ausência do jovem cineasta na categoria melhor direção. Mas ela veio em uma subdivisão da festa da Academia. Freire é um dos candidatos (fortíssimo) a melhor diretor estreante (de ópera-prima, como dizem os hispânicos, usando o sentido quantitativo, não-qualificativo).

A mineira Yara de Novaes, protagonista de “Malu” – já poderia chegar à Cidade das Artes com seu discurso de agradecimento na ponta da língua. Mas terá parada dura pela frente – Fernanda Torres. Pode ser que “Malu” triunfe na categoria “atriz coadjuvante”, com Juliana Carneiro da Cunha (ou Carol Duarte).

Outro filme que causou sensação na lista da Academia é o goiano “Oeste Outra Vez” (nove indicações). Depois de triunfar em Gramado, o filme de Erico Rassi passou, como convidado especial, por uma dezena dos festivais brasileiros. E seduziu os cinéfilos com sua narrativa de western crepuscular.

Com oito indicações (cada um) destacam-se o cearense “Motel Destino” e o paulistano “Baby”, de Marcelo Caetano. Dois filmes impressos em cores fortes (vermelhos, laranjas) e neon, com a sexualidade à flor da pele e ótimos elencos. Ambos tiveram o Festival de Cannes como primeira vitrine. E fizeram jus a significativa fortuna crítica. Só não alcançaram o público que mereciam. Quem sabe devido ao ardor de suas cenas de sexo. O filme de Karim Aïnouz, uma recriação do viscontiano “Ossessione” (baseado no livro “O Destino Bate à sua Porta”), tem os barulhos e odores de um motel como pano de fundo. O de Marcelo Caetano ambienta sua sequência mais caliente num cinema de “pegação” homoerótica.

“Kasa Branca”, do carioca Luciano Vidigal, e “O Dia que te Conheci”, do mineiro André Novais Oliveira, têm três indicações cada.

Na categoria longa documental, o bicho vai pegar. A Academia resistirá ao belo e inventivo “Othelo, o Grande”, de Lucas H. Rossi, que tem Sebastião “Grande Otelo” Prata como razão de ser? Ou optará pelo delicioso e mobilizador “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, registro alto astral das aprontações de três irresistíveis amigos baianos – Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé? Sim, o argentino Carybé, que sentou praça em Salvador, e transformou-se no mais baiano dos baianos.

Tudo indica que “Othelo” (com th no filme de Rossi) vai levar a melhor. E que o baiano Sérgio Machado poderá levar para casa o “Otelo” de melhor longa de animação com “A Arca de Noé”, recriação de peça e disco de Vinícius de Moraes e parceiros. O filme vendeu quase 400 mil ingressos e transformou-se na mais ousada produção animada do país, já que contou com sólida parceria com a China.

A “Arca” terá mais quatro concorrentes, um deles, uma produção de baixo custo, mas que somou significativos 25 mil espectadores: “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”, de Eduardo Perdido, Tiago Mal e Diego M. Doimo.

Houve ano em que a categoria longa de animação nem pôde ser submetida à votação dos associados da Academia, tão rarefeitos eram os títulos. Neste 2025, todas as vagas (cinco) foram preenchidas. Os outros três postulantes ao “Otelo” são “Abá e sua Banda”, do carioca Humberto Avelar, “O Sonho de Clarice”, dos brasilienses Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, e “Placa Mãe” do mineiro Igor Bastos.

A categoria melhor filme infantil conta com um franco favorito: “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, de Fernando Frahia, baseado nos quadrinhos de Mauricio de Souza. O longa, protagonizado pelo carismático Isaac Amendoim, vendeu mais de 900 mil ingressos. Seus concorrentes são apenas dois: “Princesa Adormecida”, de Claudio Boeckel, e “Tudo por um Pop Star 2”, de Marco Antonio de Carvalho.

Como pode uma cinematografia ser forte, se não cuida da formação de espectadores?

Como diz o ditado popular: é de pequenino que se torce o pepino.

Mas, no Brasil, mais de 80% da produção é composta de filmes autorais e documentários. Ninguém há de negar a importância desses dois segmentos. Mas sem produções infanto-juvenis, enfrentaremos novos (e péssimos) meses de julho como esse que está se encerrando.

Dados oficiais mostram que o cinema brasileiro iniciou o ano de 2025 com boas estatísticas. Foram vendidos mais de 8 milhões de ingressos, o que permitiu market share de quase 15% de nosso mercado interno (graças à “Compadecida”, a “Ainda Estou Aqui” e “Chico Bento”). Depois, mesmo com os 600 mil ingressos de “Homem com H”, de Esmir Filho, a situação foi piorando, piorando. Chegamos a julho, como diria a Dona Armênia de Aracy Balabanian, “na chón”.

Pelo menos, em registro otimista, há que se lembrar que a safra selecionada pela Academia para sua edição número 24 é das mais vigorosas. Entre os filmes analisados (e indicados em uma, duas ou três categorias) merecem destaque “Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes, “O Dia que te Conheci”, de André Novais Oliveira, “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”, de Bia Lessa, “Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, e “Kasa Grande”, de Luciano Vidigal.

A Noite dos Otelos distribuirá troféus, também, a séries, numa temporada em que os destaques são “Senna”, megaprodução da Netflix, “Cidade de Deus – A Luta Não Para”, da O2 de Fernando Meirelles, e “Os Outros”. Registre-se, porém, que esta série, da TV Globo, em sua segunda temporada não chegou aos pés da primeira, realmente arrebatadora.

Confira os finalistas:

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO