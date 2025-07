Tales Ordakji é selecionado para programa de residência artística do MIS-SP

Foto © Daniela Yoshikawa

O ator, produtor e realizador audiovisual Tales Ordakji, natural de Santos, foi um dos 12 selecionados em todo o Estado de São Paulo para integrar a Residência Pontos MIS 2025, promovida pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP). A seleção foi feita com base no curta-metragem “Novo Atendimento”, realizado pela produtora Atado no Ato, por meio da Lei Paulo Gustavo do município de Santos, com apoio da Secretaria da Cultura de Santos. O curta-metragem está em fase de distribuição para festivais, sendo exibido recentemente em mostras e circuitos alternativos.

Com mais de 100 cidades participantes, o programa recebeu inscrições de diversas regiões paulistas e destacou apenas uma dezena de realizadores. A residência oferece uma imersão intensiva de cinco dias, com aulas, palestras e visitas técnicas em instituições e produtoras especializadas do setor audiovisual. Além disso, os selecionados terão apoio para a difusão de um novo curta-metragem, com exibição garantida no MIS até 2026.

A residência acontece de 28 de julho a 1º de agosto, na sede do MIS, na capital. Os participantes terão aulas com nomes do cinema brasileiro, como Francisco Ramalho, Roberto Gervitz, Daniel Belmotte, Alê Guerra e Jacob Solitrenick, além de visitar empresas como Dot Finalizadora, Naymovie, Cine Color e Formata Produções.

Tales Ordakji atua há mais de uma década no campo artístico e cultural. Começou no cinema como um dos atores principais do longa-metragem “Sócrates”, de Alexandre Moratto, ganhador do Spirit Awards, e é fundador da produtora Atado no Ato.