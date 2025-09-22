Prazo para inscrições da 3ª edição do Programa CPLP Audiovisual termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira, 25 de setembro, o prazo para inscrições da terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III), da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). No Brasil, a iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

As convocatórias nacionais são voltadas para documentários (DOCTV) e obras de ficção (FICTV). O regulamento e inscrições estão no site cplpaudiovisual.com.

Neste mês de setembro, o MinC disponibilizou no Youtube as gravações de duas lives com tira-dúvidas sobre o tema. Os vídeos podem ser acessados aqui e aqui.

O PAV III tem como objetivo implementar uma política compartilhada de desenvolvimento do setor audiovisual nos países de língua portuguesa, promovendo a produção e teledifusão de documentários e obras de ficção.

Coordenado pelo Secretariado Executivo da CPLP, o programa conta com investimentos de Angola, Brasil e Portugal, e é gerenciado pelo Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB). A Rede CPLP Audiovisual também inclui Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O eixos de atuação do programa são:

– Convocatórias DOCTV e FICTV 2025: Seleção e coprodução de nove obras audiovisuais de 52 minutos (65 mil euros cada) e 27 curtas-metragens (15 a 30 minutos, 18 mil euros cada), com exibição nas emissoras públicas dos países participantes;

– Programa Nossa Língua: Intercâmbio de conteúdos entre emissoras públicas da CPLP, com exibição simultânea de documentários nacionais;

– Painel Audiovisual da CPLP: Pesquisa e publicação sobre o mapeamento dos setores audiovisuais dos Estados-Membros;

– Oficinas de Formação: Capacitação em áreas como gestão, desenvolvimento de projetos, fotografia, som, montagem, curadoria e difusão.