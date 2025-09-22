Premiado em Gramado, “Bicho Monstro” entra em cartaz

Foto © Daniel de Bem

Em um vilarejo rural de colonização alemã, a pequena Ana assiste a uma peça sobre a história do Thiltapes, um perigoso animal que vive na mata, cuja forma real ninguém conhece. Duzentos anos antes, um botanista que escreve sobre a região ouve falar sobre esse mesmo animal. As histórias se intercalam, ambos em uma obcecada busca pelo Thiltapes imaginário, ao mesmo tempo em que encaram seus próprios demônios.

Esta é a premissa de “Bicho Monstro”, longa do cineasta Germano de Oliveira, que chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, dia 25 de setembro. A produção, rodada nas cidades gaúchas de Santa Maria do Herval e Morro Reuter, teve sua première na competitiva Novos Diretores da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, onde entrou na lista dos 16 filmes favoritos do público.

O filme venceu melhor direção de fotografia e direção de arte na mostra gaúcha do 53º Festival de Cinema de Gramado, para Bruno Polidoro e Gabriela Burck, respectivamente. Além da estreia comercial, também estão previstas sessões especiais em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Caxias do Sul (RS).

O elenco traz Araci Esteves, Kamilly Wagner, Décio Worst e Carlos Alberto Klein. “Bicho Monstro” é o longa de estreia de Oliveira, conhecido por seu trabalho como montador. Entre seus trabalhos nesta função estão quatro séries e 13 longas, entre eles “7 Prisioneiros” da Netflix, com o qual ganhou o prêmio de melhor montagem no IX Prêmio Platino do Cinema e do Audiovisual Ibero-americano. É dele também a montagem de “Homem com H” (2025), “Tinta Bruta” (2018) e da série “Boca a Boca” (2020).

O longa é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre e Vulcana Cinema, em coprodução com a Avante Filmes. A distribuição é da Boulevard Filmes, em parceria com a Vitrine Filmes. O financiamento é do Fumproarte e Fundo Setorial do Audiovisual – FSA. “Bicho Monstro” é um filme integrante da Carteira de Projetos Boulevard Filmes, que recebeu o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo, através do Edital Lei Paulo Gustavo SP No 15/2023 – Distribuição de Produção Audiovisual Nacional.