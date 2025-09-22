No aniversário de 80 anos de Wim Wenders, “Paris, Texas” reestreia nos cinemas em versão restaurada em 4K

A versão restaurada em 4K do filme “Paris, Texas” retorna aos cinemas, no dia 25 de setembro, celebrando o aniversário de Wim Wenders, que completou 80 anos em 14 de agosto. Distribuído pela O2 Play, o longa dirigido pelo cineasta alemão teve estreia mundial em Cannes 2024, como parte da mostra Cannes Classics, quando Wim Wenders subiu ao palco para apresentar a nova versão restaurada em 4K ao público do festival, em celebração aos 40 anos do seu lançamento.

“Paris, Texas” é considerado o filme mais popular e internacionalmente bem-sucedido de Wim Wenders. Aclamado pela crítica, recebeu uma série de prêmios internacionais importantes, incluindo a Palma de Ouro, no Festival de Cannes de 1984.

O filme conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément) cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente, o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruirem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).

Dirigido por Wim Wenders e fotografado por Robby Müller, “Paris, Texas” é uma poderosa declaração sobre autodescoberta, perda, redenção, reconciliação e os laços inquebráveis do amor e da família. As atuações excepcionais de Harry Dean Stanton e Nastassja Kinski, o roteiro magistral de Sam Shepard e a trilha sonora envolvente de Ry Cooder contribuíram para o status de filme cult.

A restauração digital do filme foi realizada em 2024. O negativo original de 35 mm foi digitalizado em 4K no L’Immagine Ritrovata, em Bolonha (Itália), com apoio financeiro do CNC. A restauração e a correção de cores ocorreram na Basis Berlin Postproduktion, com o apoio da Chanel e do German Film Heritage Funding Program (FFE).

Entre os dias 25 de setembro a 4 de outubro, o CineSesc São Paulo (Rua Augusta, 2075)

apresenta o ciclo Wim Wenders, 80, trazendo cópias restauradas de quatro clássicos do diretor alemão. Além de “Paris, Texas”, o programa inclui “Asas do Desejo” (1987), “Até o Fim do Mundo” (1991) e o documentário indicado ao Oscar “Buena Vista Social Club” (1999).