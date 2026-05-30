TV Brasil vai fazer parte do aplicativo Tela Brasil com mais de 150 programas, documentários e musicais

A TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vai integrar a plataforma Tela Brasil, com mais de 150 títulos. EBC e Ministério da Cultura assinaram um acordo de cooperação técnica, neste sábado (30), durante o lançamento da plataforma no Rio2C, para que todo o catálogo de obras da TV Brasil seja disponibilizado para o Tela Brasil. O aplicativo estará presente nas lojas eletrônicas, podendo ser baixado nos celulares. O usuário deve logar na Tela Brasil com sua conta gov.br.

De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “essa Plataforma vai contribuir para a elevação da compreensão de um país chamado Brasil”. Para Lula, o brasileiro está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. “A quantidade de enlatado de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite ,porque não tem outra coisa pra gente ver, não permite que a juventude tenha acesso à plenitude da cultura brasileira”, alerta.

Ao todo, serão cerca de 3.000 horas do acervo da EBC que inclui programas como Sem Censura, de entrevistas; Samba na Gamboa, que mescla conversa e música com grandes lendas e revelações do gênero; Xodó de Cozinha, entre outros. Os programas serão disponibilizados ao longo dos próximos meses na plataforma Tela Brasil. Nos acordos futuros, a EBC vai incluir em todos os licenciamentos a possiblidade de exibição no Tela Brasil, com o objetivo de ampliar ainda mais este acervo.

O conteúdo vai ser disponibilizado para acesso livre de qualquer cidadão e também para exibição pública com fins institucionais, culturais e educativos, sem uso comercial.

Além dos programas mais atuais, um trabalho de pesquisa e curadoria buscará de forma contínua no acervo da empresa outras produções como o infantil “A, B, Z do Ziraldo”, realizado pelo cartunista para a TV Brasil; “A Arte do Artista”, conduzido por Aderbal Freire Filho; “Oncotô”, com Jorge Mautner; além de episódios clássicos de programas como o “Caminhos da Reportagem”, “Observatório da Imprensa”, entre outros.

O acordo de cooperação foi assinado, além do presidente Lula e Antonia Pellegrino, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes; pelo secretário executivo do Ministério, Márcio Tavares; e pela secretária nacional de audiovisual, Joelma Gonzaga.