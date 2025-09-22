Mostra Sesc de Cinema apresenta filmes selecionados em sua 8ª edição

Uma das principais iniciativas de fomento ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema (MSDC) celebra sua 8ª edição com a exibição dos filmes selecionados, no icônico prédio do Sesc Glória, em Vitória (ES). Realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, o evento de lançamento também oferecerá oficinas com foco em formação e experimentação criativa para roteiristas e criadores da sétima arte. Após o lançamento, as produções serão exibidas em espaços do Sesc de vários estados, durante um ano.

A Mostra Sesc de Cinema registrou este ano 2.145 inscrições, recorde histórico e um aumento de 40% em relação ao ano passado.

Esta edição contemplou 48 produções – 7 longas, 1 média e 40 curtas – de todas as regiões do país, que receberam um licenciamento total de aproximadamente R$ 200 mil. Das obras selecionadas, 50% são inéditas, reforçando o compromisso com a valorização de novos olhares e narrativas. Como “Enigmas no Rolê” (foto), primeiro longa-metragem de Ulísver Silva. Produzido em Mato Grosso do Sul, a obra combina aventura, comédia e desafios lógicos para estimular o raciocínio entre jovens de periferia.

Temas como relações familiares, protagonismo feminino, sons brasileiros, qualidade de vida e amizade compõem o mosaico de produções dessa edição. O curta de Roraima “Isso é Frescura?”, de Vanderlildo Silva, traz a questão da saúde mental, ao retratar uma jovem com crises de ansiedade e apoio que recebe de uma amiga. A produção está na seleção do First-Time Filmmaker da Lift-Off, uma mostra de cineastas estreantes realizada no famoso Pinewood Studios, no Reino Unido.

A violência das favelas do Rio de Janeiro é pano de fundo do documentário “Cartas pela Paz”, de Mariana Reade, Thays Acaibe e Patrick Zeiger, que trata o tema por meio de cartas e desenhos enviados por crianças ao STF, que expressam o desejo de viver sem medo.

Outro destaque é “Notícias da Lua”, filme de Santa Catarina do diretor, produtor e roteirista Sergio Azevedo. A trama retrata Luã, um menino autista fascinado por astronomia. Ao investigar o sumiço da lua, ele conta com a ajuda do zelador Astor, vivido pelo ator Otávio Augusto, que embarca na brincadeira como um astronauta. O protagonista da obra, Davi Burg, e o próprio diretor também estão no espectro autista.

O Panorama Infantojuvenil traz produções como “A História de Ayana”. Com direção de Cristiana Giustino e Luana Dias, o curta-metragem de animação narra a trajetória de uma jovem negra albina, que enfrenta os desafios impostos por uma sociedade marcada pelo racismo estrutural e as desigualdades sociais.

O filme “O Deserto de Akin”, de Bernard Lessa, foi escolhido para fechar o evento. Ambientado em 2018, o filme segue Akin, um médico cubano que participa do programa Mais Médicos e é designado para uma cidade fictícia no Espírito Santo. Ao longo de sua jornada, ele estabelece vínculos profundos com a comunidade local. A obra se destaca por sua abordagem sensível e intimista, explorando temas como identidade, pertencimento e os desafios enfrentados por médicos estrangeiros no Brasil.

Com foco em democratizar o acesso ao conhecimento e incentivar o desenvolvimento de novos talentos, as oficinas oferecidas durante o lançamento buscam não apenas aprimorar habilidades, mas também estimular a troca de experiências entre realizadores, técnicos e demais agentes do audiovisual capixaba. São elas: Incubadora Audiovisual, com o coletivo feminino Remonta Audiovisual, que dará mentoria para propostas de projetos audiovisuais; oficina de Roteiro para Cena, com a escritora, ilustradora, roteirista Saskia Sá; e oficina de Foley (criação de trilhas sonoras), com o engenheiro de produção e áudio Brian Baltar.