35° Cine Ceará homenagea a atriz Mariana Ximenes

Foto © Rogério Resende Em reconhecimento à sua trajetória no audiovisual brasileiro, a atriz Mariana Ximenes, que tem mais de 30 filmes na carreira, foi homenageada pelo 35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, na noite do último sábado (21), no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, durante a cerimônia de abertura. O Troféu Eusélio Oliveira foi entregue pelo cineasta cearense Halder Gomes.

Mariana, que tem raízes cearenses, contou com a presença dos familiares do Ceará em uma noite com casa cheia. No texto de homenagem, a atriz declamou o forte significado desse reconhecimento: “O Ceará é parte de mim. É a terra da minha mãe, Fatima, que está sentada com meus tios e meus primos aqui na plateia. E eu recebo essa homenagem como filha de uma cearense que me transmitiu, mesmo à distância, o orgulho de pertencer a esta terra (…) Eu sou dessa terra. Para ela, sempre que retorno, eu transbordo de emoção. É muito emocionante para mim estar aqui hoje, nesse palco”.

Mariana Ximenes começou a carreira aos 14 anos. Formada pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena, ela também é produtora, realizando diversos projetos no cinema e no teatro.

No cinema, participou de mais de 30 filmes e protagonizou diversas produções, recebendo os prêmios de Melhor Atriz no FestCine Goiânia e Melhor Atriz Coadjuvante no Prêmio Contigo! por “A Máquina” (2006, dir. João Falcão) e o Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro e Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Recife de Cinema por seu papel em “O Invasor” (2001, dir. Beto Brant), o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado por “Um Homem Só” (dir. Cláudia Jouvin).

Também atuou nos longas “O Grande Circo Místico” (2021, dir. Carlos Diegues), “Muito Gelo e Dois Dedos D’Água”(dir. Daniel Filho), “Capitu e o Capítulo” (2021, dir. Julio Bressane) e participou de “Cacilda”, (2025, dir. Júlia Moraes) ainda sem estreia prevista.

Na televisão, já participou de mais de 20 produções, atuando em novelas de sucesso como “Chocolate com Pimenta” (2003), “A Favorita”, “Passione” (2011) e “Mania de Vc (2025). Séries como “Casa das 7 Mulheres” (dir. Jayme Monjardim), “Ilha de Ferro” (dir. Afonso Poyart), entre outras. No teatro, atuou em diversos espetáculos, entre eles ”A Rosa Tatuada” (2000, Tennessee Williams), “Os Altruístas” (2012, Nicky Silver), “Profissões para Mulheres” (Virgínia Woolf), fundou o coletivo poético teatral “Cara Palavra”.

A primeira exibição da noite do último sábado (20) no Cine Ceará foi do curta “Cada um na sua tomada”, produzido por estudantes de escolas públicas de Fortaleza, que participaram do Compartilha Animação, projeto que integra a rede de ações de responsabilidade social da Enel Ceará, em parceria com a Associação Cultural Cine Ceará. Na sequência, foi exibido “Gravidade”, filme do pernambucano Leo Tabosa, que abriu a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.