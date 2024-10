Festival de Cinema Italiano no Brasil divulga selecionados para a retrospectiva O Humor do Cinema Italiano: de Totò à Roberto Benigni

A Sessão Retrospectiva, intitulada O Humor do Cinema Italiano: de Totò à Roberto Benigni, do Festival de Cinema Italiano no Brasil 2024, celebra a tradição cômica do cinema italiano com uma seleção de 12 filmes que marcaram épocas e estilos, desde 1950 até algumas obras mais recentes.

A lista inclui filmes como “O Ouro de Nápoles” (1954), dirigido por Vittorio De Sica, “Confusões à Italiana” (1954), de Mario Mattoli, e “Guardas e Ladrões” (1951), dirigido por Mario Monicelli e Steno, vencedor do Festival de Cannes em 1952.

A seleção segue com “Totò a Colori” (1952), de Steno, o segundo longa do cinema italiano rodado inteiramente em cores. “O Homem da Caixinha” (1950), de Carlo Ludovico Bragaglia, traz um título inspirado na cultura popular de Nápoles, enquanto “Nápoles Milionária” (1950), de Eduardo De Filippo, fez participação no Festival de Cannes em 1951.

Ainda teremos “Onde Passaremos as Férias?” (1978), dirigido por Alberto Sordi, Mauro Bolognini e Luciano Salce, que marca o primeiro papel de Anna Longhi no cinema. Os clássicos “A Dupla Explosiva” (1974), de Marcello Fondato, e “O Comum Sentido do Pudor” (1976), de Alberto Sordi, também integram a programação.

Completam a lista “Abismo de um Sonho” (1952), de Federico Fellini, e “A Viagem do Capitão Tornado” (1990), de Ettore Scola, indicado ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Berlim de 1991. Para encerrar a lista, “O Pequeno Diabo” (foto, 1988), dirigido e estrelado por Roberto Benigni, vencedor do Prêmio David di Donatello de Melhor Ator.

Confira, abaixo, a lista com os filmes confirmados até o momento para o 19º festival de cinema italiano:

Filmes Inéditos

A ALMA EM PAZ (L’ANIMA IN PACE), 2023 – Direção: Ciro Formisano

CARACAS (CARACAS), 2024 – Direção: Marco D’Amore

E SE O MEU PAI (E SE MIO PADRE), 2024 – Direção: Solange Tonnini

ÉRAMOS CRIANÇAS (ERAVAMO BAMBINI), 2024 – Direção: Marco Martani

LAF (PALAZZINA LAF), 2023 – Direção: Michele Riondino

MIA (MIA), 2023 – Direção: Ivano De Matteo

NASCIDA PARA VOCÊ (NATA PER TE), 2023 – Direção: Fabio Mollo

O PENITENTE (THE PENITENT), 2023 – Direção: Luca Barbareschi

ROMEU É JULIETA (ROMEO È GIULIETTA), 2024 – Direção: Giovanni Veronesi

TOQUINHO: ENCONTROS E UM VIOLÃO, 2024 – Direção: Erica Bernardini

UM MUNDO À PARTE (UN MONDO A PARTE), 2024 – Direção: Riccardo Milani

Homenagem a Matteo Garrone

EU, CAPITÃO (IO CAPITANO), 2023 – Direção: Matteo Garrone

Filmes da Retrospectiva

ABISMO DE UM SONHO – Direção: Federico Fellini (1952)

A DUPLA EXPLOSIVA – Direção: Marcello Fondato (1974)

CONFUSÕES À ITALIANA – Direção: Mario Mattoli (1954)

GUARDAS E LADRÕES – Direção: Mario Monicelli e Steno (1951)

NÁPOLES MILIONÁRIA – Direção: Eduardo De Filippo (1950)

O COMUM SENTIDO DO PUDOR – Direção: Alberto Sordi (1976)

O HOMEM DA CAIXINHA – Direção: Carlo Ludovico Bragaglia (1950)

O OURO DE NÁPOLES – Direção: Vittorio De Sica (1954)

ONDE PASSAREMOS AS FÉRIAS? – Direção: Alberto Sordi, Mauro Bolognini, Luciano Salce (1978)

O PEQUENO DIABO – Direção: Roberto Benigni (1988)

A VIAGEM DO CAPITÃO TORNADO – Direção: Ettore Scola (1990)

TOTÒ A COLORI – Direção: Steno (1952)

A nova edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil começa para o público no próximo dia 7 de novembro e se estende até 8 de dezembro, para diversas regiões do Brasil e também via streaming.

O festival foi fundado pela Câmara do Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM, e conta com a colaboração e patrocínio da Embaixada da Itália, e tem a Pirelli, pelo quarto ano consecutivo, como patrocinador master do festival, reconfirmando uma tradição da empresa de incentivar a cultura italiana no Brasil, contribuindo de forma concreta ao grande sucesso do evento cinematográfico que completa 19 anos.