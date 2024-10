Inscrições abertas para o curso de formação Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum

Estão abertas, até 25 de outubro, as inscrições para a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum, curso de capacitação que tem o objetivo de ampliar o contato dos alunos com a história e as formas de expressão do meio, e introduzir os participantes no repertório estético do audiovisual em seus diversos gêneros. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com o patrocínio do Banco do Nordeste, com o apoio do Olodum e produção da ONG Raso da Catarina e TV Pelourinho. As inscrições devem ser realizadas através do formulário https://forms.gle/cSdgknqSoScyazbw5.

As aulas práticas e teóricas serão realizadas em dois turnos, pela manhã e pela tarde, e terão carga horária total de 80 horas. O curso será realizado na TV Pelourinho, na Rua Alaíde do Feijão, 16, em Salvador. O público alvo são os estudantes de escolas públicas, com idade entre 15 a 29 anos, de comunidades periféricas e do Centro Histórico de Salvador, de baixa-renda familiar, com frequência regular no ciclo escolar, principalmente pretos e pretas, de gêneros desviados da orientação heteronormativa, a população LGBTQIAPN + e jovens de corpos gordos ou magros demais, que desviam do padrão considerado “ideal” reproduzido pelo modelo capitalista de consumo e prestígio.

Ao final, a Mostra Audiovisual TV Pelourinho Olodum realizará a exibição dos trabalhos realizados, que serão minidocumentários sobre a história do Olodum. O curso tem como base aulas de formação teórica, para proporcionar um lastro de informações fundamentais para quem deseja aprofundar-se na teoria e na fundamentação dos conceitos do campo cinematográfico e audiovisual; de Análise e Pensamento Críticos, para promover a análise da imagem em seus diferentes suportes, abordando a especificidade estilística de cada meio e contribuindo para a elaboração de juízos críticos sobre os produtos audiovisuais; de Desenvolvimento Vocacional, com o objetivo de incentivar as aptidões vocacionais dos jovens; e de Acompanhamento Criativo, para auxiliar no desenvolvimento de roteiros e argumentos para os vídeos produzidos nas oficinas.

As aulas serão presenciais, expositivas e dialogadas, com estudo dirigido e mapeamento, apreciação e análise de material audiovisual a partir da metodologia triangular proposta pela professora Ana Mae Barbosa. Será disponibilizado profissional de LIBRAS para acompanhamento de alunos com deficiência auditiva. Produtos audiovisuais que sejam apresentados durante as aulas terão a possibilidade de audiodescrição e legendagem descritiva, quando necessário, para a acessibilidade de pessoas cegas ou surdas, respectivamente. Todos os professores são profissionais com larga experiência nas suas áreas de atuação.