Academia divulga lista de filmes brasileiros que disputam vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais divulgou a lista de candidatos a uma possível vaga brasileira no Oscar, na categoria de melhor filme internacional. Dois deles só serão conhecidos do público nos próximos meses — “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho, e “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende. O primeiro será lançado nos cinemas em 6 de novembro. Já o filme de Rezende ainda não tem data exata de lançamento, nem está claro se fará, primeiro, carreira nos cinemas, ou irá direto para o streaming (Netflix).

O filme de Kleber Mendonça, que trouxe duas láureas do Festival de Cannes (melhor diretor e melhor ator, para Wagner Moura) é considerado o favorito. Mas tem pela proa outro pernambucano (filmado na Amazônia), “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, Urso de Prata no Festival de Berlim. Outros dois pernambucanos estão entre os 16 inscritos, Mariana Brennand, com “Manas”, e Marcelo Gomes, com “Retrato de um Certo Oriente”, baseado em romance de Milton Hatoum.

Dois outros estados federativos, fora do eixo Rio-Sao Paulo, estão no páreo: Goiás, com “Oeste Outra Vez”, de Érico Rassi, e o Ceará, com “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry.

“O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende, profissional indicado ao Oscar, 20 anos atrás, pela montagem de “Cidade de Deus”, baseia-se em romance homônimo do lusitano Walter Hugo Mãe.

AS PRODUÇÕES QUE POSTULAM A INDICAÇÃO:

. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (PE)

. O Último Azul, de Gabriel Mascaro (PE)

. O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende (SP)

. Oeste Outra Vez, de Erico Rassi (GO)

. A Praia do Fim do Mundo, de Petrus Cariry (CE)

. Baby, de Marcelo Caetano (SP)

. Homem com H, de Esmir Filho (SP)

. A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (SP)

. Kasa Branca, de Luciano Vidigal (RJ)

. Malu, de Pedro Freire (RJ)

. Manas, de Marianna Brennand (PE)

. Milton Bituca Nascimento, de Flavia Moraes (SP)

. Os Enforcados, de Fernando Coimbra (SP)

. Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes (PE-SP)

. Um Lobo Entre os Cisnes, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki (RJ)

. Vitória, de Andrucha Waddington (RJ)