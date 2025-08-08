Últimos:
Governo de São Paulo abre inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP

Estão abertas as inscrições para o primeiro bloco de editais do Fomento CultSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Nesta etapa, serão investidos R$ 59,5 milhões, com recursos do ProAC, para o apoio a 77 projetos nas áreas de audiovisual, games e patrimônio. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro pelo site fomento.sp.gov.br, onde estão disponíveis todas as informações.

No audiovisual, o investimento é de R$ 47,5 milhões, distribuídos entre cinco categorias: distribuição, licenciamento, apoio à produção de longas-metragens, produção de telefilmes e adaptação de obra literária brasileira para roteiro cinematográfico. Serão selecionados 45 projetos no total.

O segundo bloco será lançado no dia 13 de agosto, trazendo oportunidades  para municípios, economia criativa, festivais e eventos. Ainda neste semestre, estão previstos novos editais, com recursos complementares a serem liberados pelo Ministério da Cultura.

