Itaú Cultural Play exibe o premiado filme “O Pagador de Promessas”

A partir de 19 de outubro, a plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro Itaú Cultural Play inclui em seu catálogo “O Pagador de Promessas”. Roteirizado e dirigido por Anselmo Duarte, em 1962, o longa-metragem é baseado na peça teatral homônima de Dias Gomes, dramaturgo homenageado na série Ocupação Itaú Cultural em celebração ao seu centenário de seu nascimento nesta data.

No mesmo dia, o catálogo ganha mais cinco produções com a mostra Terror na Tela. Destaque para a animação “A Lasanha Assassina”, dirigida por Ale McHaddo em 2002 e narrada por José Mojica Marins; o curta-metragem “O Desejo do Morto”, dirigido no mesmo ano por Ramon Porto Mota, considerado um dos principais diretores de cinema de terror brasileiro na atualidade; e “Tropel”, filme de 1999 de Eduardo Nunes premiado internacionalmente.

Considerado uma obra-prima do cinema brasileiro, o “O Pagador de Promessas” foi concebido dois anos antes de seu lançamento, após o diretor Anselmo Duarte assistir à transcrição cênica do texto de Dias Gomes, levado aos palcos pelo diretor e cenógrafo Flávio Rangel. O espetáculo teatral foi protagonizado por Leonardo Villar, que, depois, integrou o elenco da versão cinematográfica, ao lado de Glória Menezes, Dionísio Azevedo, Geraldo Del Rey e Norma Bengell.

Filmado em Salvador, “O Pagador de Promessas” conta a história de Zé do Burro (Villar), um homem simples que faz uma promessa em um terreiro de candomblé para que seu melhor amigo, o burro Nicolau, melhore de uma enfermidade. Além de dividir seu pedaço de terra com os mais pobres, ele promete à mãe de santo que, se o animal for salvo, carregará uma cruz até a Igreja de Santa Bárbara em Salvador e a oferecerá ao padre local.

Com o restabelecimento de Nicolau, o homem se põe a honrar o seu compromisso. Doa metade de seu sítio e começa a caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa e pesada cruz de madeira. Mas a sua via crucis se torna mais angustiante ao ver sua mulher se engraçar com o cafetão (Del Rey) e ao encontrar a resistência ferrenha do padre Olavo (Azevedo), que lhe nega a entrada em sua igreja, pela razão dele haver feito sua promessa em um terreiro de macumba.

O longa-metragem conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, em 1962, na categoria de melhor filme. Também foi a primeira produção sul-americana a receber indicação para o Oscar, no ano seguinte, no qual concorreu como melhor filme estrangeiro – perdeu para o francês “Les Dimanches de Ville d’Avray”. Em novembro de 2015, ficou em nono lugar na lista dos 100 melhores filmes brasileiros segundo a Abraccine.

A plataforma de streaming Itaú Cultural Play pode ser acessada gratuitamente por dispositivos móveis IOS e Android ou pelo site www.itauculturalplay.com.br.