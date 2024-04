Festival Curta Cinema anuncia vencedores de sua 33ª edição

A 33ª edição do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro encerrou sua programação na cidade depois de apresentar 153 filmes brasileiros e internacionais de 31 países, em oito dias de evento presencial, com todas as sessões gratuitas no cinema Estação Net Botafogo, que também foi palco da cerimônia de premiação. Os grandes vencedores foram os filmes “Engole o Choro” (foto), de Fabio Rodrigo (SP), e “Pigeons are Dying, When the City is on Fire”, de Stavros Markoulakis (Grécia), que estão automaticamente qualificados a concorrerem a uma indicação no Oscar 2025, na categoria Melhor Curta-Metragem de Ficção. Nesta edição, a organização comemorou o número recorde de inscrições (4.750 filmes) e o aumento de 40% do público em relação à última edição, totalizando 4 mil espectadores, que encheram as salas do tradicional cinema de Botafogo.

Foram anunciados também os ganhadores das demais categorias do festival, que contou pela primeira vez com o patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com o apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através do edital de apoio à Produção de Mostras e Festivais de Audiovisual. A 33ª edição também teve apoio da Embaixada da França no Brasil, do Goethe Institute no Rio de Janeiro, do Instituto Cervantes no Rio de Janeiro, do Bureau de Québec em São Paulo, da FIRJAN/SESI/SENAI e a parceria do Grupo Estação.

Na competição nacional, “Quinze Quase Dezesseis”, de Thais Fujinaga, também arrematou o Prêmio de Melhor Direção. “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, conquistou o Prêmio Especial do Júri, e “Ramal”, de Higor Gomes, e “MBORAIRAPE”, de Roney Freitas, foram os ganhadores da Menção Honrosa.

Na competição internacional, “Beutset” (Senegal/Suíça), de Alicia Mendy, e “Cross my Heart and Hope to Die”, de Sam Manaosa (Filipinas), foram os vencedores na categoria Melhor Direção. O Prêmio Especial do Júri foi para “El Tercer Mundo Después del Sol”, de Tiagx Vélez e Analú Laferal, uma produção da Colômbia. “Incident”, de Bill Morrison; “Marica”, de Anouk Chambaz; e “La Historia se Escribe de Noche”, de Alejandro Alonso, conquistaram a Menção Honrosa.

Os melhores filmes das mostras Panorama Carioca e Panorama Latino-Americano foram, respectivamente, “Macaleia”, de Rejane Zilles, e “As Marias”, de Dannon Lacerda. O curta “América, do Sul”, de Maria Clara Bastos, foi o vencedor do Prêmio Primeiros Quadros.

O vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas é “Você”, da Elisa Bessa, que recebe R$ 15 mil, e o do Canal Like, o grande ganhador da Competição Nacional, “Engole o Choro”, de Fabio Rodrigo. Além disso, o Prêmio Melhor Projeto do 25º Laboratório de Projetos de Curta-Metragem concedeu o primeiro lugar para “Kika Não Foi Convidada”, de Juraci Júnior do Pará, de Rondônia, e o segundo lugar para “O Cadáver Perfumado”, de Fabrício Basílio, do Rio de Janeiro, que também recebe os prêmios Edina Fuji, Conecta Acessibilidade e Link Digital.

Este ano, os jurados da Competição Nacional foram Anaïs Colpin (coordenadora da distribuidora Manifest), Eva Randolph (cineasta) e Bruno F. Duarte (cineasta e pesquisador de filmes de não-ficção, com foco em raça, gênero e sexualidades). Para a Competição Internacional, o júri foi composto por Ángela López Ruiz (cineasta e curadora), Matheus Peçanha (produtor audiovisual e fundador do Estúdio Giz) e Luciano Pérez Fernández (diretor, fotógrafo e produtor).

Neste ano, a programação se estende para São Paulo, nos dias 26 e 27 de abril, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com a exibição dos programas Especial Manifest, Especial Total Refusal, Especial Interfilm e Interzona Midnight. Os horários e filmes podem ser conferidos em curtacinema.com.br/horarios. O festival tem apoio institucional da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo.

O Festival Curta Cinema tem direção geral do produtor Ailton Franco Jr. A curadoria da 33ª edição ficou a cargo de Gustavo Duarte, Karen Black, Marina Pessanha, Lucas Murari, Cristiana Giustino, Duda Leite e Carolina Alves, com a colaboração de Matheus Fortuna e sob coordenação de Paulo Roberto Jr.