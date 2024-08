Filme sobre Rosa Magalhães conquista prêmio no Festival Internacional de Cinema de Paraty

Foto © Graça Paes

O 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty aconteceu de 1 a 4 de agosto, no centro histórico da cidade do sul-fluminense. Entre os filmes que se destacaram na mostra, o documentário “Rosa – A Narradora de Outros Brasis” levou o público às lágrimas na sessão de encerramento. Dos diretores Valmir Moratelli e Libário Nogueira, a produção revela o último trabalho da carnavalesca Rosa Magalhães, desenvolvido em 2023, na escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti, e que veio a falecer há uma semana, vítima de um infarto. Rosa foi a maior detentora de títulos na era Sapucaí, com sete no total. A obra passeia pelos seus principais desfiles e faz um aporte na discussão do papel da mulher na economia criativa.

A exibição na tarde de domingo, 4/08, contou com homenagem a partir de uma conhecida frase de Rosa sobre a cidade de Paraty – “Carnaval é uma cachaça. Mas daquela bem boa, lá de Paraty.” Foi servida uma dose da típica aguardente Gabriela a todos os presentes ao final da sessão, e em seguida um brinde em memória da artista a pedido dos organizadores Jane Saglia e Bruno Saglia.

O filme ganhou o troféu hors concours pelas mãos da crítica de cinema Neusa Barbosa.

Este é o terceiro prêmio que o documentário conquista, desde que foi lançado em 2023. O encerramento do festival contou também com a presença da atriz Miá Mello e uma homenagem à diretora Laís Bodansky.