Festival de Gramado terá quatro emissoras de TV para multiplicar filmes, prêmios e tapete vermelho

Foto: “O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert

Por Maria do Rosário Caetano

O Festival de Cinema de Gramado iniciará sua quinquagésima-segunda edição, na noite dessa sexta-feira, 9 de agosto, em voltagem máxima. E com quatro emissoras de TV na retaguarda (Canal Brasil, TVE-RS, TV Assembleia e EBC). Depois de exibir, como filme inaugural e hors concours, o longa cearense “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, as atenções se voltarão para a disputa pelo Troféu Kikito. Que começará com “O Clube das Mulheres de Negócios”, sétimo longa-metragem da paulistana Anna Muylaert.

Como são 100% inéditos todos os sete longas selecionados – os curadores Marco Santuário e Caio Blat brigaram por mais um filme na disputa – não se sabe o que a festejada diretora de “Que Horas Ela Volta?” fez com o roteiro dessa comédia (satírica?) protagonizada por poderoso time de mulheres. No cartaz, nove delas obliteram figuras masculinas. Que estão, sim, na trama urdida pela experiente roteirista, de bem-vividos 60 anos.

O elenco de “O Clube das Mulheres de Negócios” simboliza tudo que Gramado ama festejar. Ou seja, filmes de diretores talentosos, recheados de nomes famosos, capazes de levar centenas de fãs à cobiçada rua coberta (ou tapete vermelho). No caso muylaertiano, o mais esperado deverá ser o galã Rafa Vitti. E quem não vai querer ver grandes atrizes de teatro e TV como Irene Ravache, Ítala Nandi, Cristina Pereira, Louise Cardoso, Helena Albergaria, Katiuscia Canoro e Grace Gianoukas? E familiarizar-se com Polly Marinho, Shirley Cruz, Maria Bopp, Verônica Debom e Clodd Dias?

A produção do filme está movendo montanhas e engendrando estratégias aeroportuárias e rodoviárias para ter as nove “mulheres de negócios” no tapete vermelho gaúcho. Só Irene Ravache, em temporada teatral, é dúvida. Rafa Vitti está confirmadíssimo. O craque Luiz Miranda idem. O elenco se completa com Fernando Billi, Tales Ordajki, Ale Tosi e o multiartista André Abujamra, ex-companheiro da cineasta e parceiro dela em muitas viagens artísticas.

O que se sabe de “O Clube das Mulheres de Negócios”? Que ambienta-se “em mundo imaginário onde os estereótipos de gênero estão invertidos”. E que a ação se passa em dia de folga do clube de campo frequentado por poderosas mulheres de negócios.

A competição prosseguirá de domingo a quinta-feira, com um filme por dia (dois só na quarta-feira). O segundo título a disputar o Kikito de melhor longa brasileiro é “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, do paranaense Marcos Jorge.

O filme sequencia, passados 15 anos, as aventuras do cozinheiro Raimundo Nonato (o baiano João Miguel), que, encarcerado, transformou-se no chef dos chefs. Com suas comida e lábia ele encanta tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos. Até que “um mafioso italiano chega para disputar o controle da penitenciária e os pratos do carismático cozinheiro”. Completam o elenco Nicola Siri, Violante Placido, Paulo Miklos, Giulio Beranek, Marisa Laurito, Guenia Lemos, Vincent Riotta e Projota.

Dois anos atrás, um “ovni acreano” (“Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho) baixou em Gramado e causou sensação. Ganhou o Kikito de melhor filme e mais quatro troféus. No ano seguinte, um filme (“O Barulho da Noite”, de Eva Pereira) vindo do Tocantins, estado sem tradição cinematográfica, chamou atenção e levou enorme caravana de tocantinenses à Serra Gaúcha. Todos foram prestigiar o primeiro filme da região selecionado para a principal competição de Gramado.

Esse ano, cabe a Goiás, estado vizinho do Tocantins, a tarefa de representar cinematografias raras na telona do Palácio dos Festivais. O escolhido foi “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

O longa goiano é apresentado como “um faroeste brasileiro ambientado em lugar isolado no sertão do Centro-Oeste, onde homens rudes, incapazes de lidar com suas próprias fragilidades, são constantemente abandonados pelas mulheres que amam”. Daí que, “tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros”. No elenco, Ângelo Antônio, Babu Santana, Antônio Pitanga e Adanilo.

Na terça-feira será exibido o filme que marca a estreia de Dira Paes na direção: “Pasárgada”. A atriz (e agora diretora) vive Irene, uma ornitóloga solitária de 50 anos. Com ela, no elenco, estão três nomes estelares (os brasileiros Humberto Carrão e Cássia Kis, e o alemão Peter Ketnath). Ao desenvolver projeto de pesquisa no meio da floresta, Irene “redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel, um jovem guia que fala a língua dos pássaros”. Tal relação trará “à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional”.

Programa duplo ocupará a quinta noite da competição nobre de Gramado, quando serão exibidos “Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, e “Filhos do Mangue”, de Eliane Caffé. As duas diretoras paulistanas buscaram enriquecer seus filmes com parcerias fora do estado mais industrializado do país. Juliana foi ao Mato Grosso do Sul e Eliane, ao Rio Grande do Norte.

“Cidade; Campo”, que participou do Festival de Berlim, soma duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira, após rompimento de barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”.

Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas. Pela sinopse, Gramado verá um filme denso e intenso, distante do humor de “Sinfonia da Necrópole”, encantadora comédia-de-terror-musical, que Rojas mostrou no Palácio dos Festivais, em 2014.

No elenco, nomes conhecidos como a mineira Fernanda Vianna, do Grupo Galpão, Bruna Linzmeyer e a ativista e atriz Preta Ferreira. E, também, Mirela Façanha, Andrea Marquee, Kalleb Oliveira, Marcos de Andrade e Nilcéia Vicente.

“Filhos do Mangue” é o filme potiguar de Eliane “Narradores de Javé” Caffé. Na trama, um homem aparece ferido e sem memória em comunidade ribeirinha. A população o acusará de roubo e tentará, em vão, fazer com que ele recupere a memória e possa devolver o dinheiro. Submetido a julgamento popular, emerge outra camada da trama, na qual se verificarão desvio de verba pública, exploração da prostituição e de violência doméstica.

À frente do elenco, o ator Felipe Camargo, outrora galã da Globo, hoje um discreto e sólido intérprete de 64 anos. Com ele estão a potiguar Titina Medeiros (do grupo teatral Clows de Shakespeare), Roney Villela e Thiago Justino. E nomes que Eliane Caffé revela ao público cinematográfico brasileiro: Jeniffer Setti, Luana Cavalcante, Pequena Cintilante, Jurema Terra, Wilaneide Campos, Geiza Pereira de Souza e Maria Alice da Silva.

O último filme da competição é “Barba Ensopada de Sangue”, de Aly Muritiba, produção paulista baseada em livro gaúcho, de autoria de Daniel Galera. À frente do elenco, o astro da hora, o carioca Gabriel Leone. Ele interpreta Gabriel, que, após a morte do pai, parte para a praia da Armação em busca de suas origens. “O que ele acaba encontrando”, diz a sinopse do filme, “é uma trama complexa em torno da figura misteriosa de seu avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar seu passado a qualquer custo”.

O baiano-paranaense-paulista Muritiba, que fez da tela do Palácio dos Festivais a sua vitrine preferida, marca presença, esse ano, em dose dupla. Ele apresentará e debaterá, também, a série “Cidade de Deus – A Luta Não Para”, produzida pela O2 de Fernando Meirelles, para o streaming. Ano passado, esteve na Serra Gaúcha com “Cangaço Novo”, que dirigiu com Fábio Mendonça. E é do elenco desta série que Muritiba traz a bela Thainá Duarte, jovem de pele castanha e luminosos olhos verdes. Completam o time de atores de “Barba Ensopada de Sangue”, Teca Pereira, Ivo Müller, Ricardo Blat e Roberto Birindelli.

Outra importante mostra de longas-metragens acontecerá no Palácio dos Festivais – a de filmes gaúchos. Foram selecionados cinco títulos – dade de Deus – A Luta Não Para”, produzida pela O2 de Fernando Meirelles, para o streaming. Ano passado, esteve na Serra Gaúcha com “A Transformação de Canuto”, de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto Carvalho, que marcará a estreia do Coletivo Mbyá-Guarani no palco nobre do festival, “Até que a Música Pare”, de Cristiane Oliveira, “Memórias de um Esclerosado”, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa (vencedor do Cine PE, em Recife), “Infimundo”, de Bruno Martins e Diego Muller, e “Um Corpo Só”, de Cacá Nazário.

Como a competição de longas documentais de Gramado continua tendo o Canal Brasil (emissora por assinatura) como vitrine única, tudo levava a crer que os filmes riograndenses seriam levados para o horário nobre. Mas não foi isso que aconteceu. Eles continuam programados para às 14h (com entrada gratuita). Apesar do horário ingrato, devem ter sessões lotadas.

O mesmo deverá acontecer com o Gauchão dedicado aos curtas. Até porque, este ano, por causa das enchentes que abalaram o Estado sulista, uma rede de solidariedade se formou. A EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) ofertará prêmio de R$50 mil reais ao melhor longa gaúcho, e três prêmios de R$5 mil (cada) ao melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro gaúchos (na categoria curta-metragem). Trata-se de prêmio-aquisição. Os premiados serão exibidos pela emissora. A decisão será tomada pelos júris oficiais das duas categorias.

A paixão das emissoras de TV pelo Festival de Gramado é notável. O Canal Brasil, além de exibir os longas documentais em horário nobre (20h20) e os curtas brasileiros (19h) – que serão exibidos, também, em dois grandes programas, no Palácio dos Festivais, por exigência de seus criadores –, exibirá a cerimônia de premiação, na noite de sábado, 17 de agosto (às 21h). E ainda premiará o melhor curta da competição brasileira com R$15 mil e (belo) troféu.

Dos cinco longas documentais, que estarão na telinha do Canal Brasil, dois são biográficos — um sobre a atriz Clarice Niskier e o outro sobre o compositor, violonista e cantor Toquinho. Um documentário, com inserções de poesia visual, vindo do Pará, acompanha “Mestras” do carimbó e outros cantos e folguedos amazônicos. Também no campo da poesia, feita de palavras, com poderoso depoimento de Jean Wyllys, vem de São Paulo (“Poemaria”). Do Sergipe, chega “Velho Chico, a Alma do Povo Xokó”. Confira aqui a lista completa dos longas documentais e curtas brasileiros.

Duas emissoras gaúchas – a cinquentenária TVE (TV Educativa) e a TV Assembleia Legislativa – também vão exibir os filmes de curta-metragem do Estado e as festas de premiação. Que, aliás, são marcadas por vibração e alegria arrebatadoras. Como a prata-da-casa mobiliza equipes, amigos e familiares, quem frequenta festivais tem percebido que as sessões mais mobilizadoras têm sido as locais. E que a produção aumenta, a cada ano, em todas as unidades da Federação. O que, em breve, deve provocar significativas mudanças nas grades festivaleiras.

Já que lembramos, acima, o “ovni acreano” que pousou em Gramado, dois anos atrás, façamos aqui um exercício de futurologia. Outro “ovni amazônico” deve pousar na Serra gaúcha. Ele responde pelo nome de “Castanho”, tem roteiro e direção de Adanilo. E elenco inacreditável de tão surpreendente. A começar por Sofia Sahakian, a protagonista. E seus dois partners: a despachada Rosa Malagueta e o indígena (como Adanilo, que quis ficar apenas atrás da câmara) Israel Castro.

O filme já passou por (alguns) outros festivais, sem causar furor. Mas Gramado deve ser sensível à sua estranha beleza, à sua história misteriosa, às suas paisagens magnificamente registradas por Robert Coelho. E, principalmente, a seu elenco magnético. A hispânica Sofia Sahakian parece uma Maribel Verdu 25 anos mais jovem. Malagueta carrega humor natural e Israel Castro é uma revelação.

O amazonense “Castanho” foi filmado em vilarejo (Cachoeira do Castanho), a 24 km de Manaus. Compõe-se com diálogos desconcertantes. Em conversa com Maria, a forasteira, a nativa Malagueta comenta: “Tatu é um bicho bonito, mas se alimenta de corpos mortos, da morte”.

O jovem indígena que faz par com Maria (e é filho de Malagueta) conta mentira das mais inesperadas à moça. Os dois vão às lágrimas. Dali a pouco, ela dançará ao som de um rock-pesado (“Hoje Eu Não Vou Trabalhar”, da Banda Platinados). E ele permanecerá imóvel: “Se fosse ao menos um forró!”

Detalhe: os curtas-metragistas brasileiros não estarão presentes em Gramado para acompanhar seus filmes, pois com o Aeroporto Salgado Filho interditado, as viagens estão reduzidas a dois destinos – a Base Aérea de Canoas e o pequeno Aeroporto de Caxias do Sul. Mas Adanilo, que ganhou menção honrosa por seu personagem em “Noites Alienígenas” (um indígena viciado em drogas pesadas), integra o elenco do faroeste goiano “Oeste Outra Vez”. Se ele aparecer na Serra Gaúcha com a delegação de Erico Rassi, “um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante/ de uma estrela que virá numa velocidade estonteante/ e pousará no coração do hemisfério sul” (como cantou Caetano Veloso). Aguardemos.

Um registro final: o “ovni acreano” (“Noites Alienígenas”) está entre os finalistas ao Troféu Grande Otelo, que a Academia Brasileira de Cinema entregará, no Rio, dia 28 de agosto. E um longa infantil gaúcho, o cativante ““Uma Carta para Papai Noel”, de Gustavo Spolidoro, poderá ser visto, durante toda a temporada gramadiana, no site do festival riograndense.

Cada vez mais emissoras de TV e suportes digitais são utilizados para difundir filmes aos quais o circuito exibidor oferece míseros dias e horários. Daí, que os leitores da Revista de CINEMA fiquem atentos à programação abaixo, pois ela traz os detalhados horários da ótima safra de curtas que será exibida pelo Canal Brasil. E também os cinco longas selecionados para a mesma telinha da emissora.

Confira a programação do festival: