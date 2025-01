FestCine Itabaiana está com inscrições abertas para a sua 4ª edição

O Festival Internacional de Itabaiana, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural sergipano, está com inscrições abertas para a sua 4ª edição. Realizadores interessados têm até o dia 15 de março para inscrever seus filmes no festival, que se destaca por sua proposta de valorizar a produção audiovisual local e trazer o melhor do cinema nacional e internacional.

As inscrições devem ser feitas na plataforma FilmFreeway. Podem participar filmes de até 60 minutos, realizados a partir de janeiro de 2023, com temática livre, nas modalidades de ficção, animação, documentário, experimental, videoclipe e videodança.

O festival contará com quatro mostras oficiais: Mostra Internacional, Mostra Nacional, Mostra Sergipana e Mostra de Videoclipes.

As categorias de premiação são igualmente abrangentes, incluindo Melhor Filme Sergipano, Filme Brasileiro, Filme Internacional, Videoclipe, além de prêmios para Votação Popular, Diretor, Roteiro, Ator, Atriz, Fotografia, Direção de Arte, Trilha Sonora, Som e Edição.

O Festival Internacional de Itabaiana não apenas promove a arte cinematográfica, mas também se torna um espaço de encontro e troca de experiências entre profissionais da área, estudantes e o público em geral, com uma programação que conta, além das sessões de cinema, com oficinas, debates e entrevistas.

Mais informações sobre as inscrições e regulamento estão disponíveis no site oficial do festival (www.festcineitabaiana.com).