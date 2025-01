Jovem baiano Bernardo Lessa é selecionado para o Berlinale Talents

Bernardo Lessa, baiano de 27 anos, empresário, é um dos representantes do Brasil no Berlinale Talents, programa do Festival Internacional de Cinema de Berlim, voltado ao desenvolvimento de jovens talentos, que acontecerá em fevereiro deste ano na Alemanha.

Natural de Salvador, Bernardo transformou sua gagueira de nascença em combustível para se comunicar. Aos 8 anos, criou o vlog Diário de um Gago para superar a vergonha de falar em público. A paixão pela linguagem audiovisual o levou a Recife, onde se formou com láurea em Cinema e Audiovisual pela UFPE, com uma pesquisa focada na distribuição de filmes brasileiros.

Aos 19 anos, iniciou sua carreira no histórico Cinema da Fundação, em Recife, onde aprendeu sobre curadoria, programação, marketing e distribuição de filmes. Durante sua passagem, o cinema alcançou recordes de público, exibindo mais de 280 filmes em um único ano. Em 2019, mudou-se para São Paulo para integrar a Vitrine Filmes, onde passou de Atendimento a Coordenador de Negócios e Relações Institucionais, lançando mais de 40 filmes. Bernardo também foi um dos criadores do Vitrine Lab, laboratório de distribuição que já formou mais de 400 profissionais e recebeu o prêmio de inovação do Festival de Gotemburgo. Em 2021, foi o único latino-americano selecionado para o programa U30 – Voz do Futuro do Festival de Locarno, na Suíça. No mesmo ano, fundou, ao lado de Marina Kosa, a plataforma @TantoCine, que hoje soma mais de 26 mil seguidores e tem a missão de democratizar o conhecimento do mercado audiovisual no Brasil.

Em 2022, Bernardo saiu da Vitrine e entrou na Conspiração Filmes, onde trabalhou como Coordenador de Financiamento e Vendas, com a missão de expandir o departamento de vendas da produtora e auxiliar na complexa arquitetura de financiamento de filmes e séries com recursos privados e públicos que envolviam grandes orçamentos, entre eles “O Auto da Compadecida 2” (Guel Arraes, Flávia Lacerda), “Tô de Graça” (César Rodrigues), “DPA 4 – O Filme” (Mauro Lima), “Velhos Bandidos” (Cláudio Torres), entre outros.

Em setembro de 2024, Bernardo decidiu dar um novo passo em sua carreira e se tornou sócio da Tanto, fundada por Marina Kosa em 2019, empresa de marketing audiovisual que hoje possui três frentes complementares: a Tanto Prod, focada na criação de campanhas e trailers para o lançamento de filmes brasileiros e internacionais; a Tanto Cine, mídia de formação e comunicação; e a Tanto Filmes, uma produtora voltada para filmes independentes e a descoberta de novos talentos. Atualmente, Bernardo atua também como Gerente de Lançamento da Sessão Vitrine Petrobras, um dos projetos de distribuição com mais destaque no país, reforçando sua relação com a Vitrine Filmes e a missão em busca da democratização do cinema brasileiro.