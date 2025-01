Festival de Palm Springs e Associação de Críticos de Porto Rico elegem “Ainda Estou Aqui” como Melhor Filme Internacional

“Ainda Estou Aqui” teve um mais um excelente final de semana nas bilheterias brasileiras e na temporada de premiações. O longa de Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres, Selton Mello e com participação especial de Fernanda Montenegro e grande elenco, triplicou o público neste fim de semana e ainda recebeu o Prêmio FIPRESCI de Melhor Filme Internacional no 36º Festival Internacional de Cinema de Palm Springs e na Associação de Críticos de Porto Rico. Formado por Brian D. Johnson, Marcelo Janot e Paola Caseslla, o júri declarou em nota que a escolha por “Ainda Estou Aqui” se deu pelo fato de a produção “transmitir o horror da perturbadora ditadura da perspectiva íntima de uma mãe defendendo não apenas sua família de cinco, mas sua dignidade. Evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, o diretor Walter Salles captura um momento crítico da história em detalhes escrupulosos e convincentes”. O filme também foi eleito o Melhor Filme Internacional pela Associação de Críticos de Porto Rico, em premiação que reconheceu Fernanda Torres com o segundo lugar na categoria de Melhor Atriz.

No Brasil, “Ainda Estou Aqui” segue movimentando as bilheterias. Após a vitória de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, no Globo de Ouro, o longa ampliou seu circuito em mais de 100%, totalizando exibição em 400 salas pelo país, e atraindo 176 mil espectadores e R$ 4,3 milhões neste fim de semana, em um crescimento de mais de 200% em relação ao mesmo período da semana passada, segundo a Filme B. Com isso, foi o sexto filme mais assistido nos cinemas brasileiros entre os dias 9 e 12 de janeiro, quando também registrou a quinta maior renda entre os longas em cartaz.

Atualmente, “Ainda Estou Aqui” totaliza 3,3 milhões de ingressos vendidos. O resultado é o mais alto alcançado por um filme brasileiro desde o início de 2020. Pré-indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do BAFTA e na de Melhor Filme Internacional do Oscar, “Ainda Estou Aqui” aguarda a lista de finalistas das premiações, que serão divulgadas, respectivamente, nos próximos dias 15 e 19 de janeiro.

A lista de prêmios já conquistados pelo filme inclui Melhor Roteiro, no 81º Festival de Veneza, onde teve seu lançamento mundial, e quatro prêmios de Melhor Filme do Júri Popular: na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá; no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos; e no Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem. A atriz Fernanda Torres também foi eleita Melhor Atriz em Filme Internacional pelo The Critics Choice Awards, na seção Latino Cinema & Television, e ficou em segundo lugar, ao lado de Demi Moore, no prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles. A produção venceu ainda o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no New Mexico Critics Awards 2024 e recebeu uma menção honrosa como um dos cinco melhores longas-metragens internacionais do ano no National Board of Review Awards, nos Estados Unidos.

O longa foi eleito o melhor filme de 2024 pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ), foi um dos 20 títulos selecionados pela BBC para a prestigiosa lista de melhores filmes de 2024 e foi reconhecido pela revista Hollywood Reporter como um dos dez melhores filmes de 2024. “Ainda Estou Aqui” também foi indicado a Melhor Filme pela Internacional Utah Film Critics Association e Melhor Filme em Língua Estrangeira no North Carolina Film Critics Association Awards. E recebeu as indicações de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres, no Satellite Awards, premiação concedida pela Academia Internacional de Imprensa.