“Estômago”, de Marcos Jorge, reestreia nos cinemas com cópia remasterizada

A Paris Filmes relança nos cinemas de todo o Brasil, a partir de 1º de agosto, com exibições remasterizadas em 4K , o longa “Estômago”, de 2008. O relançamento é parte da estratégia de divulgação da sequência “Estômago 2 – O Poderoso Chef”, que chegará aos cinemas em 29 de agosto.

Dirigido por Marcos Jorge, o filme se consolidou como um clássico do cinema nacional, sendo o longa-metragem brasileiro mais premiado no seu ano de estreia, arrebatando mais de 39 títulos, incluindo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

A produção conta a história de Raimundo Nonato (João Miguel), um homem que foi para a cidade grande na esperança de ter uma vida melhor. Ao ser contratado como faxineiro em um bar, logo descobre que possui um talento nato para a cozinha, fazendo o local se tornar um sucesso. Nonato é descoberto por Giovanni (Carlo Briani), o dono de um conhecido restaurante italiano da região, que o contrata como assistente de cozinheiro e o ensina tudo sobre a gastronomia italiana.

O lançamento prepara o público para a esperada estreia de “Estômago 2”. Após 16 anos dos acontecimentos do primeiro longa, Nonato conseguiu conquistar uma posição confortável se aproximando dos poderosos da prisão, por meio do seu inigualável talento para a culinária. Ele cozinha para o diretor do presídio, para o líder dos detentos, Etecétera (Paulo Miklos), e para os carcereiros, com requintes de alta gastronomia. Mas a chegada do mafioso italiano Benedetto Caroglio (Nicola Siri) à prisão vai abalar as estruturas e colocará o chef no epicentro de uma feroz disputa de poder.

“Estômago 2 – O Poderoso Chef” é uma coprodução Brasil-Itália, rodada nos dois países e falado nos dois idiomas. O longa é uma produção da Zencrane Filmes, em coprodução com a Warner Bros. Discovery, Telecine e a italiana Alexandra Cinematográfica, e contou com o patrocínio da Petrobras, além de distribuição da Paris Filmes e Warner Bros. Discovery.