Produzido pela Salvatore Filmes com coprodução do Canal Brasil, “Betânia”, primeiro longa de Marcelo Botta, chega aos cinemas no dia 8 de maio, com distribuição da O2 Play.

Depois da exibição no 74º Festival de Berlim, o longa passou por mais de 20 festivais em 16 países. A lista inclui festivais como o de Guadalajara (México), Leeds (Inglaterra), Toulouse (França), Rio, Mostra de SP, Huelva (Espanha), Taiwan e o Malaysia International Film Festival, onde recebeu o troféu New Hope Award. A estatueta abriu as portas do mercado asiático para o longa brasileiro. “Betânia” passou por mais três festivais na Índia e outros dois na China, após a premiação na Malásia.

Ambientado nos Lençóis Maranhenses, o filme se destaca por mesclar comédia, drama e aventura no retrato de uma mulher de 65 anos e sua família, tratando de temas sociais e ambientais.

O longa é uma homenagem ao povoado que dá título ao filme, e é também uma exaltação à rica cultura do Maranhão, trazendo em sua trilha sonora o Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioula e o Reggae Remix, gêneros tão populares no estado conhecido como a Jamaica Brasileira. Entre os artistas que compõem a trilha, além de Tião Carvalho, que atua no filme, há músicas de ícones maranhenses como João do Valle e Alcione, e também as toadas originais do Boi da Betânia.

A première nacional de Betânia aconteceu em junho passado, no encerramento do Festival Guarnicê de Cinema.

As filmagens foram realizadas no povoado de Betânia, município de Santo Amaro do Maranhão e teve diárias adicionais em São Luís e Barreirinhas. O elenco é 100% maranhense e conta com nomes como Diana Mattos, que recebeu a Menção do Júri como Melhor Atriz no Festival do Rio, Nádia D’Cássia, Caçula Rodrigues e Ulysses Azevedo, esses três também indicados como atores coadjuvantes no Rio, Michelle Cabral e Rosa Ewerton Jara, ambas indicadas como atriz coadjuvante na Malásia, a artista pop Enme Paixão, o comediante ludovicense Vitão Santiago e o Mestre Tião Carvalho, que, além de ter sido indicado como melhor ator no Festival do Rio, também assina diversas músicas que compõe a trilha sonora de “Betânia”.