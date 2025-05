“Mães do Derick”, de Cássio Kelm, estreia no Canal Brasil

Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, às 22h, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “Mães do Derick”, de Cássio Kelm. O filme apresenta quatro jovens lésbicas, feministas, anarquistas e não monogâmicas que criam um filho de nove anos, numa pequena cidade litorânea do Sul do Brasil.

A trama se desenrola quando elas começam a construir com as próprias mãos uma casa em uma área de ocupação em meio à mata e precisam encarar a ameaça de expulsão pela polícia. O filme busca retratar famílias como essa, que experimentam novas formas de viver e estar no mundo junto ao afeto, companheirismo e cuidado mútuo, enquanto confrontam o patriarcado e a heteronormatividade.

O longa rodou mais de 20 festivais no Brasil e no mundo e acumulou alguns prêmios, como a Menção Especial no Festival Mix Brasil (2020), o maior festival LGBTQIA+ da América Latina, o de Melhor Filme no Festival For Rainbow de Cultura da Diversidade (2020) e a Menção Especial no Festival de Cine Transfeminista na Colômbia (2022).