Documentário “Memórias de um Esclerosado” estreia nos cinemas

O cartunista Rafael Corrêa foi diagnosticado com esclerose múltipla em 2010. Em busca de respostas e um pouco de aventura, o artista decide fazer um filme para organizar suas memórias. Esta é a premissa de “Memórias de um Esclerosado”, longa-metragem de Thais Fernandes e Rafael Corrêa, que entra em cartaz a partir do dia 8 de maio nos cinemas. Entre as praças confirmadas estão Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto(SP) e Rio de Janeiro (RJ), no dia 8. Também terá sessões únicas em Santa Maria (RS), no Arcoplex (10/5), Maceió (AL), no Cine Arte Pajuçara (15/5), e Belo Horizonte (MG), no Cine Humberto Mauro (31/5).

No processo de reconstrução de sua memória, Rafael lembra que, quando criança, matou de forma cruel e sem motivos um sapo, esmagando seu lado esquerdo. Os primeiros sintomas da doença paralisam sua mão esquerda, a mão com a qual desenha, e ele passa a acreditar em uma espécie de karma. A doença avança rápido e Rafael tem pressa de contar sua história. Será que o sapo o deixará terminar?

Rafael Corrêa é cartunista e autor do personagem de tirinhas Artur, o arteiro, que conta com dois livros publicados. De 2021 a 2024, publicou tirinhas diárias no jornal Zero Hora e, entre 2010 e 2020, produziu cartuns para o caderno Ilustríssima, do jornal Folha de S.Paulo. Após ser diagnosticado com esclerose múltipla (EM), doença neurológica crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central, começou a contar, em forma de quadrinhos autobiográficos, sua experiência com a enfermidade.

A produção gaúcha reuniu filmagens caseiras, fotos, quadrinhos, ilustrações e animações, além de acompanhar a rotina do artista. Para a empreitada cinematográfica, Rafael uniu forças com a cineasta Thais Fernandes.

O documentário ganhou o prêmio de melhor longa-metragem na 28ª edição do Cine PE, na categoria principal e júri popular. O filme também foi premiado como melhor roteiro, trilha sonora e ator coadjuvante (Rafael Corrêa). O documentário também levou os prêmios de roteiro, montagem, desenho de som e trilha musical no 52º Festival de Cinema de Gramado.

“Memórias de um Esclerosado” é uma produção da Vulcana Cinema e Cena Expandida, com distribuição da Atelier W Produções Cinematográficas, e contou com financiamento do Itaú Rumos 2019-2020 e FAC Filma RS.