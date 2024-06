Animação brasileira “Cosmo, o Cosmonauta” estreia no Cartoonito e na Max

A nova animação brasileira “Cosmo, o Cosmonauta”estreia em 17 de junho com todos os episódios na Max, e com exibição de segunda à sexta no Cartoonito, a partir das 17h. A produção baseada na HQ de Eduardo Damasceno e Luís Felipe Garrocho conta a história de Cosmo, um jovem garoto que parte rumo ao espaço para explorar todos os planetas nos quais sua nave encontra sinais de vida.

Em cada lugar diferente em que aterrissa, Cosmo encontra uma criatura curiosa e aprende um pouco mais sobre sua história. Ao longo da aventura, ele vai conhecer o amigo Galip no Planeta Deserto, o alienígena cego Nur, o cosmonauta Doze Doze e outras diversas figuras que o ensinarão muito sobre as galáxias.

A primeira temporada de “Cosmo, o Cosmonauta” conta com 13 episódios, e foi produzida pela Solo Filme e Immagini Animation e dirigida pelo cineasta mineiro Guilherme Fiuza Zenha e Eduardo Damasceno.