Fala Tu Lab oferece masterclasses gratuitas sobre cinema

O Fala Tu Lab, laboratório de experimentação e formação em cinema documental da Matizar Filmes, em correalização com a Baluarte, promove, em abril, junto ao Projeto Paradiso, duas masterclasses gratuitas e abertas ao público geral. Realizadas nos dias 9 e 15 de abril, às 19h, as aulas serão transmitidas ao vivo pelo Canal Paradiso, no YouTube. Com foco na formação de novos talentos no audiovisual, o programa busca ampliar o acesso ao conhecimento compartilhado por grandes nomes da indústria cinematográfica.

Parte do programa formativo do Fala Tu Lab, as masterclasses são encontros virtuais abertos ao público conduzidos por integrantes da Rede Paradiso de Talento, que reúne profissionais de destaque do audiovisual brasileiro que receberam bolsas e apoios do Projeto Paradiso. Como contrapartida, os membros da rede se comprometem a difundir e compartilhar o conhecimento adquirido por meio do programa Paradiso Multiplica. Duas aulas já estão disponíveis no YouTube: uma sobre Distribuição, com Letícia Friedrich, e outra sobre Produção, com Fernanda Vidigal.

Confira a programação dos próximos encontros:

Masterclass de Roteiro com Fernanda Polacow – 9 de abril, às 19h

A próxima masterclass será conduzida por Fernanda Polacow, roteirista, diretora e consultora de roteiro. Polacow é conhecida por seu trabalho em filmes como “Mosquito” (2020), exibido no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, e o recente curta “Big Bang Henda”, que estreou no Doc Lisboa 2023 e foi selecionado para mais de 20 festivais internacionais. Com uma carreira marcada por projetos para plataformas como HBO, Amazon Prime, Globoplay e NatGeo, ela trará aos participantes uma visão única sobre o processo criativo do roteiro, oferecendo dicas valiosas para quem deseja escrever e desenvolver roteiros autorais no cinema contemporâneo.

Masterclass de Direção com Larissa Barbosa – 15 de abril, às 19h

Na semana seguinte, a diretora e roteirista Larissa Barbosa compartilhará sua expertise sobre a direção cinematográfica. Sócia-fundadora da Moringa Filmes, Barbosa dirigiu o curta “O Lado de Fora Fica Aqui Dentro”, que teve sua estreia na 27ª Mostra de Tiradentes e ganhou prêmios no Festival Guarnicê de Cinema. Seu primeiro longa-metragem, “Tudo que Passa pelo Corpo é Mineral”, foi contemplado na Lei Paulo Gustavo e já participou de importantes laboratórios internacionais. A masterclass abordará a direção audiovisual, destacando seu olhar autoral sobre as principais práticas no contexto cinematográfico brasileiro.