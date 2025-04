Animação “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” estreia no Canal Brasil

Em uma história curiosa e cômica, o longa-metragem “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, de Marcelo Fabri Marão, estreia neste sábado, dia 5 de abril, às 21h, no Canal Brasil. O filme acompanha três super-heróis nada convencionais: uma heroína (voz de Natália Lage), uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo (Rodrigo Santoro) e uma nuvem com incontinência pluviométrica (Guilherme Briggs), que estão em uma jornada para chegar às profundezas do oceano. Os três companheiros percorrem diversos locais, desde a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, até a Sérvia e as fossas abissais, para encontrar a parte de um misterioso mapa que os levará para o fundo do oceano.

“Bizarros Peixes das Fossas Abissais” foi premiado como Melhor Longa pelo Júri Popular, no XXII Festival Internacional de Animação de Lisboa, em Portugal, em 2023, e como Melhor Longa de Animação, no City Film Festival Stockholm, na Suécia (2023). Também venceu o Prêmio de Concepção Artística, no Festival de Cinema Latino-americano de Alter do Chão, no Pará (2023), o de Melhor Longa de Animação, no Festival de Cinema de São Bernardo do Campo, em São Paulo (2023), e de Trilha Sonora, Animação de Personagem, Atuação de Voz e Melhor Longa Nacional de Animação, no Festival Internacional de Animação (ANIMAVERSO), em Santa Catarina (2023).