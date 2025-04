Festival de Gramado realiza, pela primeira vez, a Mostra Nacional de Cinema Estudantil do Educavídeo

Uma das novidades da edição de 2025 do Festival de Cinema de Gramado é a 1ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil do Educavídeo, que vai reunir filmes produzidos em escolas por alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental. O evento, que abre a programação do 53º Festival de Cinema de Gramado, no dia 13 de agosto, contará com a exibição das produções selecionadas e a premiação em diferentes categorias no tradicional Palácio dos Festivais.

A seleção das produções será feita pela equipe do Educavídeo e o júri será composto por profissionais de audiovisual de diferentes lugares do Brasil. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 25 de abril, no site do festival, onde também estará disponível o regulamento.

A mostra tem o apoio da Gramadotur e é promovida pelo Educavídeo, programa que oferece capacitação em linguagem audiovisual para estudantes da rede pública de Gramado. O programa, que completa 14 anos este ano, exibe filmes produzidos pelos alunos gramadenses na Noite do Educavídeo que, em 2025, acontece dia 14 de agosto, também no Palácio dos Festivais. As melhores produções e atuações serão premiadas com troféus kikito. O programa é um grande expoente de cinema estudantil a nível nacional. Desde 2011, já recebeu mais de mil alunos e realizou mais de 110 produções, entre curtas-metragens, documentários, webséries e um média-metragem. As produções dos estudantes já participaram de diversos festivais de cinema estudantis e conquistaram mais de 40 prêmios.