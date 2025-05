Governo de SP abre inscrições para workshops gratuitos do São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, promove, de 3 a 13 de julho, o São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo, evento gratuito voltado a profissionais, estudantes e empresas do setor. Com inscrições já abertas para os workshops, a programação acontece das 10h às 18h na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em Higienópolis, na capital. A iniciativa conta com apoio da Lei Paulo Gustavo e é realizada em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Integrando o Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista, o evento reúne atividades de formação e geração de negócios, como workshops, masterclasses, mostras, painéis e rodadas de negócios. Os editais públicos oferecem 490 vagas em oficinas nas áreas de produção, filmagem, acessibilidade, pitching, mercado e sustentabilidade, além de 32 vagas específicas para projetos de curta e longa-metragem.

Entre os destaques da programação estão 10 workshops ministrados em inglês, direcionados a produtores, diretores, distribuidores e exibidores de cinema. Gratuitas e com vagas limitadas, as formações possuem editais específicos já disponíveis. Cada participante poderá se inscrever em até três oficinas, conforme seu perfil profissional e área de interesse.

Serão até 80 vagas por workshop em seis frentes temáticas: coprodução, financiamento, sustentabilidade, acessibilidade, vendas, e festivais e mercados, totalizando 480 participantes.

Também será oferecido um workshop internacional exclusivo de pitching para longas-metragens de ficção, com 10 vagas para uma imersão dedicada à apresentação de projetos.

Outras três formações, conduzidas por instituições internacionais renomadas, terão seleção própria e contemplarão até 30 projetos de séries e longas, incluindo duas vagas reservadas a iniciativas financiadas pela Lei Paulo Gustavo.

A ação reforça o papel de São Paulo como epicentro da produção audiovisual nacional. O estado concentra 35% das produtoras independentes do país e é responsável por 38% das obras audiovisuais produzidas no Brasil nos últimos cinco anos, além de 41% dos longas-metragens realizados no mesmo período. A diversidade arquitetônica, cultural e natural do território paulista se traduz em um leque robusto de locações — apenas nas 10 primeiras regiões reconhecidas como “Cidades Amigas das Filmagens”, foram mapeadas 750 locações diferentes.

Além disso, São Paulo lidera a formação profissional do setor, com 61 dos 219 cursos superiores de audiovisual do país e iniciativas públicas como o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, que capacita trabalhadores da economia criativa por meio da Escola de Audiovisual, Games e Tecnologia.