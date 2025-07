“Ainda Estou Aqui” recebe o 47º prêmio de sua carreira, ao ser eleito o Melhor Filme Ibero Americano no argentino Premios Sur

Foto © Alile Dara Onawale

“Ainda Estou Aqui” acaba de receber seu 47º prêmio, ao ser eleito o Melhor Filme Ibero Americano nos Premios Sur, realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina. Em sua 19ª edição, a premiação inaugurou a categoria, que passa a ter o longa de Walter Salles como primeiro vencedor de sua história. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta quarta-feira, 23, no Teatro del Libertador General San Martín, em Córdoba, na Argentina. O cineasta Walter Salles não pôde comparecer ao evento, mas enviou um vídeo em agradecimento em nome de toda a equipe envolvida na produção.

No próximo dia 14 de agosto, “Ainda Estou Aqui” também concorre ao Premio Lihuén de Melhor Filme Ibero Americano, concedido pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile. Dando continuidade a sua trajetória nos circuitos comerciais pelo mundo, o longa estreia no Japão, no dia 8 de agosto, com 40 cópias e sessões garantidas em importantes praças do país, como Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo e Fukuoka. Em seguida, chega aos cinemas da Escandinávia (12/09), Dinamarca (02/10) e Noruega (03/10).

“Ainda Estou Aqui” encerrou sua trajetória nos cinemas brasileiros após 21 semanas em cartaz, com um público total de 5,834 milhões de espectadores e está disponível no Globoplay, onde teve a melhor estreia da plataforma e bateu recorde como o maior consumo diário de vídeo sob demanda de sua história. No mundo, já totaliza mais de 8,3 milhões de espectadores e foi lançado nos cinemas em mais de 30 territórios, incluindo Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Bolívia, Chile, Colômbia, Escócia, Equador, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Itália, Inglaterra, Irlanda, México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Portugal, Suíça, Suécia, Turquia, Uruguai e Venezuela.

Selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais, “Ainda Estou Aqui” já recebeu 47 prêmios nacionais e internacionais, incluindo sete prêmios de Melhor Filme segundo o Júri Popular: no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, na 48ª Mostra de São Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá; Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos; Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem; Festival Internacional de Cinema de Miami; entre outros.