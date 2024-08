Mostra WIP no FAM 2024 apresenta cinco filmes em desenvolvimento

A Associação Cultural Panvision divulga os filmes participantes da Mostra Work In Progress – WIP, composta de filmes em pós-produção, ou seja, que ainda não estão finalizados. São cinco longas-metragens inéditos, de quatro países (Argentina, Brasil, Colômbia e Chile). A mostra competitiva faz parte do Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB, dentro da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, de 5 a 11 de setembro.

Este ano, a mostra tem uma maioria de diretoras mulheres e traz a inclusão de um filme experimental e um filme de gênero dentro da seleção. As principais temáticas abordadas são o luto, relações afetivas, relação com a natureza e reinserção na sociedade de ex-detentos.

As sessões são voltadas ao público do ECM, o evento de mercado audiovisual do FAM. Depois de cada sessão, o público será convidado a participar de uma pesquisa, avaliando aspectos como impacto do filme, cenas redundantes ou o que achou do final. As sugestões podem colaborar para o corte final do filme.

Os filmes serão exibidos no CineShow do Beiramar Shopping, em Florianópolis/SC (Brasil). Ao todo, oito mostras competitivas fazem parte da programação do FAM 2024, que será divulgada em breve.

Confira os filmes selecionados:

El Claro, de Maira Carrasco | Chile, Santiago | 2024 | 72 min | Ficção

Mala Sangre, de Gisela Sanchez | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 66 min | Documentário

Muña Muña, de Paula Morel Kristof | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 66 min | Ficção

Nem, de Juan Manuel Benavides | Colômbia, Santander; Boyacá; Cundinamarca | 2024 | Experimental

Verde Oliva, de Wellington Sari | Brasil, Curitiba/PR | 2024 | 89 min | Ficção

O 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 é um projeto cultural produzido através da lei de incentivo à cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Tem o apoio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes através do Programa de Fomento ao Audiovisual, edital 2023 e do Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Tem o incentivo do Grupo Krona. Patrocínio Itaú Unibanco, com realização Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.