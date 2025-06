Documentário “O Dia da Posse” estreia no Canal Brasil

Na próxima segunda-feira, dia 16 de junho, às 20h, estreia no Canal Brasil o documentário “O Dia da Posse”, de Allan Ribeiro, que conta a história de um jovem baiano com o sonho de ser presidente do Brasil. O filme, vencedor do Prêmio Especial do Júri nas categorias de Ator Revelação e Melhor Montagem, no Festival Satyricine Bijou em 2024, foi gravado durante a pandemia e retrata esse período de tensão pelos olhos otimistas de Brendo Washington, o protagonista.

O diretor Allan Ribeiro dividia um apartamento com Brendo durante a pandemia e teve a ideia de registrar o dia a dia do estudante de Direito. A inspiração veio da dedicação que ele tinha aos estudos, mesmo de forma virtual, da determinação ao produzir vídeos para as redes sociais e, principalmente, da capacidade de sonhar, independentemente das barreiras da época.

“O Dia da Posse”, de 2021, levanta diversas reflexões ao acompanhar Brendo, especialmente nos momentos em que observa as janelas dos vizinhos e faz questionamentos sobre a vida de cada um. Ele se pergunta se é possível estarmos todos dentro de um reality show da vida real, o que traz um olhar mais descontraído para a situação que o mundo estava vivendo.

O longa-metragem possui um formato de conversa íntima sobre a vida, abordando a política de forma simples, através do sonho do protagonista de se tornar presidente. O documentário mostra ainda a importância de sonhar, principalmente para os jovens, e como os sonhos podem gerar esperança que, em momentos como a pandemia, é extremamente necessária.