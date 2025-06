“A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, é eleito melhor filme no Cine PE

A 29ª edição do Cine PE chegou ao fim na noite deste domingo (15), no Cinema do Teatro do Parque, consagrando o longa “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, como Melhor Filme pelo Júri Oficial. Já o público escolheu “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, de Bruno Costa, como seu longa favorito.

O Júri Oficial da Mostra de Longas-Metragens foi composto por Daniel Bandeira, David Schurmann, Helga Nemetik, Rosemberg Cariry e Vânia Lima.

Na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o destaque foi “Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos, que levou três Calungas de Prata: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Fotografia. Já na Mostra Nacional, o grande vencedor foi o curta de animação “Kabuki”, de Tiago Minamisawa, premiado em quatro categorias: Melhor Filme, Direção, Direção de Arte e Trilha Sonora.

O Júri Popular consagrou como Melhor Curta Pernambucano “O Carnaval é de Pelé”, de Lucas Santos e Daniele Leite, e como Melhor Curta Nacional “Depois do Fim”, de Pedro Maciel.

O júri das mostras de curtas foi formado por Elias Oliveira, José Araripe Jr., Marcos Pierry, Renata Boldrini e Viviane Pistache.

A crítica especializada também premiou suas escolhas. O Júri da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), composto por Neusa Barbosa, Roger Lerina e Laura Machado, concedeu o prêmio de Melhor Longa para “Senhoritas”, de Mykaella Plotkin, e o de Melhor Curta Nacional para “Casulo”, de Aline Flores.

O júri oficial de Curtas Pernambucanos concedeu uma menção honrosa para o filme “Lança-Foguete”, de William Oliveira, pela iniciativa de buscar uma representação diferenciada e criativa da comunidade trans por meio do exercício da ficção científica.

O júri oficial de Curtas-Metragens Nacionais decidiu conceder uma menção honrosa para a atriz Divina Valéria, pela ousadia e brilhantismo na sua interpretação no filme “Cavalo Marinho”, do diretor Léo Tabosa, de Pernambuco.

Confira a lista completa dos premiados:

LONGAS-METRAGENS – JÚRI OFICIAL

Melhor Filme: “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert (SP)

Melhor Direção: Mykaella Plotkin – “Senhoritas” (PE)

Melhor Roteiro: Anna Muylaert – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Fotografia: Cris Lyra – “Senhoritas” (PE)

Melhor Montagem: Fernando Stutz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Edição de Som: Rosana Stefanoni – “Itatira” (SP)

Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu – “Senhoritas” (PE)

Melhor Trilha Sonora: Diogo Felipe – “O Ano em que o Frevo Não Foi para Rua” (SP)

Melhor Ator Coadjuvante: Genézio Barros – “Senhoritas” (PE)

Melhor Atriz Coadjuvante: Rejane Farias – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

Melhor Ator: Octávio Camargo – “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” (PR)

Melhor Atriz: Shirley Cruz – “A Melhor Mãe do Mundo” (SP)

CURTAS-METRAGENS PERNAMBUCANOS – JÚRI OFICIAL

Melhor Filme: “Esconde-esconde”, de Vitória Vasconcellos

Melhor Direção: Vitória Vasconcellos – “Esconde-esconde”

Melhor Roteiro: Xulia Doxagui – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Fotografia: João Rubio Rubinato – “Esconde-esconde”

Melhor Montagem: Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Edição de Som: Priscila Nascimento – “Sonho em Ruínas”

Melhor Direção de Arte: Alex Ferreira – “Babalu é Carne Forte”

Melhor Trilha Sonora: Grupo Boi Tira-Teima – “O Carnaval é de Pelé”

Melhor Ator: Asaías Rodrigues – “Sertão 2138”

Melhor Atriz: Clau Barros – “Sertão 2138”

CURTAS-METRAGENS NACIONAIS – JÚRI OFICIAL

Melhor Filme: “Kabuki”, de Tiago Minamisawa (SP)

Melhor Direção: Tiago Minamisawa – “Kabuki” (SP)

Melhor Roteiro: Aline Flores – “Casulo” (SP)

Melhor Fotografia: Elisa Ratts – “A Caverna” (PR)

Melhor Montagem: Marília Albuquerque – “Liberdade Sem Conduta” (RN)

Melhor Edição de Som: Augusto Krebs – “O Último Varredor” (MT)

Melhor Direção de Arte: Guilherme Petreca – “Kabuki” (SP)

Melhor Trilha Sonora: Gustavo Kurlat e Ruben Feffer – “Kabuki” (SP)

Melhor Ator: Rafael Lozano – “Depois do Fim” (SP)

Melhor Atriz: Aline Flores – “Casulo” (SP)

PRÊMIOS ESPECIAIS

Melhor Curta Nacional segundo a Abraccine: “Casulo”, de Aline Flores (SP)

Melhor Longa segundo a Abraccine: “Senhoritas”, de Mykaella Plotkin (PE)

Melhor Curta Pernambucano – Júri Popular: “O Carnaval é de Pelé”, de Lucas Santos e Daniele Leite

Melhor Curta Nacional – Júri Popular: “Depois do Fim”, de Pedro Maciel (SP)

Melhor Longa – Júri Popular: “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, de Bruno Costa (PR)