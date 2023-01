Mostra Ecofalante prorroga inscrições até 31/01

Foram prorrogadas até o dia 31 de janeiro as inscrições para os programas competitivos da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema: a Competição Latino-Americana e o Concurso Curta Ecofalante. A 12ª edição da Mostra Ecofalante acontecerá na cidade de São Paulo, em junho, com toda a programação gratuita.

Presente na Mostra desde 2014, a Competição Latino-Americana premia os melhores filmes latino-americanos de temática socioambiental, contemplando longas e curtas-metragens.

Nesta edição, serão aceitas obras latino-americanas finalizadas a partir de 2021, sem restrições quanto a gênero ou duração. Os filmes devem abordar temas relacionados a questões socioambientais, tais como: energia, água, emergência climática, consumo, trabalho, povos tradicionais, questão racial, ativismo socioambiental, resíduos sólidos, contaminação, poluição, políticas públicas, cidade, mobilidade, habitação, alimentação, economia, globalização, vida selvagem, sustentabilidade, entre outras.

Os selecionados concorrem nas categorias Melhor Longa-Metragem pelo Júri (a partir de 60 minutos), com prêmio de R$15.000,00; Melhor Curta-Metragem pelo Júri (até 59 minutos), com prêmio de R$5.000,00; e Melhor Filme pelo Público.

O regulamento, formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no site ecofalante.org.br/competicao/latina.

O Concurso Curta Ecofalante foi criado em 2015 com o objetivo de estimular a produção audiovisual brasileira, premiando curtas-metragens de estudantes para incentivá-los no início de suas carreiras.

Na 12ª edição da Mostra serão aceitos filmes com até 30 minutos de duração finalizados a partir de 2021, feitos por estudantes de ensino superior, cursos técnicos, cursos livres de cinema e ensino médio. As obras devem abordar temas que dialoguem com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU na Agenda 2030, que englobam questões como emergência climática, educação, saúde, redução das desigualdades, entre outras.

Os selecionados concorrerão nas categorias Melhor Curta Ecofalante – com prêmio de R$4.000,00 – e Melhor Filme pelo Público.

O regulamento, formulário de inscrição e mais informações podem ser acessados no site ecofalante.org.br/competicao/curta.