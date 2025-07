Drama sobre a Batalha da Rua Maria Antônia, em São Paulo, estreia no Canal Brasil

Dirigido por Vera Egito, o longa-metragem “A Batalha da Rua Maria Antônia” estreia, no Canal Brasil, nesta sexta-feira, dia 25 de julho, às 21h. Com 21 planos-sequência, o drama retrata a noite do conflito de estudantes e professores do movimento estudantil de esquerda, ligados à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), contra ataques e ameaças do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de direita, em outubro de 1968, durante a ditadura militar.

A narrativa do longa traz a perspectiva de um jovem estudante de filosofia da USP que se envolve nos intensos conflitos ideológicos com a outra universidade. O conflito explode a partir de divergências sobre a organização e financiamento do Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) efetuado por alunos da USP. Assim, alunos do Mackenzie iniciaram o ataque reivindicando a suspensão do evento. O confronto explode com gritos, molotovs, pedras, paus e bombas caseiras lançadas. O ato terminou com feridos e a morte do estudante secundarista José Carlos Guimarães, de 20 anos.

“A Batalha da Rua Maria Antônia” levou os prêmios de Melhor Filme na Première Brasil do Festival do Rio (2023), de Melhor Longa-Metragem de Ficção (Escolha do Júri) no Festival de Atlanta (2024) e o Prêmio Especial do Júri no Panorama Coisa de Cinema (2024).